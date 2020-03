Scholen in Nederland vanaf morgen drie weken dicht vanwege coronacrisis

Besmetting

Sluiting

Bovendien werd volgens minister Slob duidelijk dat veel scholen de deuren niet meer konden openhouden en is daarom alsnog besloten tot een sluiting van kinderopvang en scholen. Het hele weekend kondigden scholen al aan de deuren vanaf morgen dicht te houden. Het kabinet bood daartoe vrijdag namelijk wél ruimte. Leraren hadden zoveel afwezige kinderen dat het lastig was fatsoenlijk les te geven. Ook moesten veel groepen naar huis omdat de leerkrachten met verkoudheidsklachten zelf ook niet voor de klas mochten staan. ,,We beseffen dat we veel vragen van de mensen die in kinderopvang en het onderwijs werken. Het zijn ingrijpende tijden. Er is veel waardering en respect voor wat ze al hebben gedaan. Waar mogelijk zullen we ze ondersteunen in wat we nog van ze vragen”, aldus onderwijsminister Slob. Wat het kabinet ziet als vitale beroepen volgt later. Er wordt nu een lijst opgesteld van de mensen die hun kinderen nog wél gewoon naar de opvang en school kunnen sturen. Het gaat onder meer om mensen die in de zorg, bij de politie en brandweer werken.

Duidelijkheid

Scholen zijn blij dat er nu eindelijk duidelijkheid is. In de landen om ons heen werden de deuren al gesloten. Zelf zagen ze hoe ouders het heft vorige week al in eigen handen namen en kinderen uit voorzorg thuis hielden. Ook onder leraren was grote onvrede. Ze begrepen niet dat werkend Nederland het advies krijgt zoveel mogelijk thuis te werken, maar dat zij nog voor groepen kinderen moesten staan. ,,Veel leraren zijn zelf ook opa of oma of ze hebben een kwetsbare gezondheid of familieleden met een kwetsbare gezondheid’’, stelde Jan van de Ven van het Lerarencollectief vrijdag nog. ,,Hoe lang is dat nog houdbaar?”



Twee dagen later is het antwoord bekend: de druk – uit de medische wereld, de samenleving én de politiek – werd te groot. De omslag is opvallend aangezien onderwijsbonden en koepels van basis- en voortgezet onderwijs vrijdag nog stelden ‘een grote verantwoordelijkheid’ te voelen om het onderwijs door te laten gaan en te zorgen dat ouders nog kunnen werken.



Ook premier Mark Rutte verdedigde het besluit de scholen open te houden vrijdag nog. Hij zei dat het belangrijk was dat de leerlingen ook onderwijs kunnen krijgen en ‘dat we tegelijkertijd ook als samenleving breder goed kunnen blijven functioneren’. Ze stelden in een gezamenlijk statement dat de vraag niet was of scholen open of dicht moesten zijn, maar dat ze zich zouden buigen over hoe ze alle kinderen - in de klas of thuis - zo goed mogelijk onderwijs kunnen blijven geven.