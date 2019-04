‘Scholen weten helemaal niet of leerlingen profiteren van nieuwe lessen’

Het aantal scholen dat op een nieuwe manier lesgeeft, is de afgelopen jaren explosief gestegen. Maar scholen weten helemaal niet of hun leerlingen daar beter van worden. De Onderwijsinspectie ziet de leerprestaties niet verbeteren.

In hun vandaag verschenen jaarverslag de Staat van het Onderwijs staat dat steeds meer scholen experimenteren met maatwerk of kiezen voor een specialisatie, zoals technasia of cultuurprofielscholen. Ook zijn er steeds meer scholen die volgens een bepaald concept les geven, denk aan jenaplan- of montessori-scholen.

De inspectie heeft de ontwikkeling van onderwijsvernieuwing over honderd jaar bekeken, zegt inspecteur-generaal Monique Vogelzang. ,,We zien vooral de afgelopen tien jaar een enorme spurt. Scholen spelen in op de vraag van onder meer ouders en proberen daaraan te voldoen. Maar we zien niet dat het onderwijs er beter van wordt.’’

Dat komt omdat scholen hun koerswijziging nauwelijks evalueren. En als er wél wordt geëvalueerd, wordt die kennis niet gedeeld met andere scholen. ,,Ze leren maar matig wel wel en niet werkt’’, concludeert de inspectie. Ook zet de Onderwijsinspectie vraagtekens bij de reden waarom scholen met een andere vorm van onderwijs beginnen. ,,Scholen steken veel in op verandering, maar we zien niet waarom ze die keuze maken’’, zegt Vogelzang. ,,Willen ze de prestaties van de leerlingen verbeteren? De motivatie vergroten? Of doen ze het om de concurrentie met andere scholen aan te gaan?’’

Mislukkingen

Onderwijsministers Ingrid van Engelshoven (D66) en Arie Slob (ChristenUnie) erkennen dat scholen transparanter moeten zijn. ,,Er is kennis nodig van wat werkt – en wat niet. Niet elke innovatie is succesvol, maar ook van mislukkingen valt te leren’’, stellen zij in hun reactie op het rapport.

Vogelzang wil juist dat de overheid meer de regie pakt. ,,Ze moet helder zijn over wat de kerntaken van het onderwijs zijn en daarin keuzes maken.’’ Dat vraagt ook om minder vrijheid en vrijblijvendheid voor scholen, stelt de Onderwijsinspectie. Want hoewel het Nederlandse onderwijs het internationaal gezien relatief goed doet, zakt het wel op de lijstjes.

De Onderwijsinspectie maakt zich daarom ook zorgen over de gevolgen van het toenemende lerarentekort. De toenemende lesuitval en het naar huis sturen of verdelen van klas is niet goed voor de kwaliteit van het onderwijs. De inspectie doet vervolgonderzoek naar wat de gevolgen voor de leerlingen zijn.

Vacatures

Er is een ongelijke verdeling van het tekort aan leraren. Vooral in de steden zijn er veel vacatures, terwijl het probleem in de rest van het land nog beperkt is. Leraren met een hogere opleiding kiezen vaker voor een school met leerlingen die hoger opgeleide ouders hebben. Met als gevolg dat vooral scholen met veel leerlingen met een niet-westerse achtergrond moeilijk aan genoeg leerkrachten kunnen komen. Dit terwijl de leerlingen op deze scholen voor hun ontwikkeling sterk aangewezen zijn op school, aldus de Onderwijsinspectie.