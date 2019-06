Scholier vindt techniek interessanter, maar de lessen saai

Jongeren vinden technologie aantrekkelijker en overwegen vaker om een baan in de techniek te zoeken. Dat blijkt uit representatief onderzoek van het Platform Talent voor Technologie onder bijna 1500 jongeren dat vandaag verschijnt. ,,Jongeren zien meer technologie om zich heen. In 2011 had je nog geen drones en virtual reality. Toen waren technische bedrijven vooral op industrieterreinen te vinden. Nu zie je ook allerlei domotica in de zorg”, verklaart directeur Beatrice Boots.



En dat is goed nieuws voor de technologische sector. Er woedt al jaren een strijd om meer jongeren voor een technische opleiding te laten kiezen, want de bèta-bedrijven zijn dringend op zoek naar goed personeel. Vooral onder vwo’ers slaat die missie aan: bij technische universiteiten is het dringen om een plekje. Liefst 62 procent van de vwo’ers kiest voor een technisch vakkenpakket. Ter vergelijking: in 2000 was dat nog zo’n 30 procent.



Onder vmbo’ers en havisten valt echter nog een wereld te winnen. Daar kiest respectievelijk 30 en 40 procent van de scholieren voor een exact vakkenpakket.