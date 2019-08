Scholiere Megan (15) doodgestoken in huis Breda, buurt huilt: ‘Het was een schat van een meid’

VIDEODe politie in Breda heeft een jongen van 16 jaar aangehouden die verdacht wordt van het doden van de 15-jarige Megan . Zij kwam vanmiddag om het leven bij een mogelijke steekpartij in een woning aan de Bilderdijkstraat in Breda. Buurtbewoners reageren verslagen. ,,Het was een schat van een meid.”

De melding van de steekpartij kwam om 14.15 uur binnen bij de politie. Daarop werd een traumahelikopter opgeroepen. Ook kwamen er politieauto’s en ambulances ter plaatse. Bij de woning werd een zwaargewond meisje aangetroffen. Reanimatie mocht niet meer baten.

Tranen

Een hoogbejaarde buurtbewoner die een paar huizen verderop woont, kan zijn tranen niet bedwingen. ,,Het is verschrikkelijk wat dat meisje is overkomen”, stamelt hij. ,,Het was werkelijk waar een schat van een kind. Ze is weleens bij mij over de vloer geweest. Ze was altijd vrolijk en deed geen vlieg kwaad.”



Volgens de 84-jarige bewoner was de 15-jarige Megan een bekend gezicht in de straat. ,,Dat komt doordat we een hechte gemeenschap zijn. Als er ergens een verjaardag is, komt er altijd wel iemand eventjes langs voor een kopje koffie. Haar moeder is ook een hele lieve vrouw. Voor haar moet het net zo afschuwelijk zijn.”

Hier gebeurt nooit wat’

Ondertussen stroomt de straat vol met nieuwsgierigen. Ouderen slaan vertwijfeld de hand voor hun mond. ,,Afschuwelijk toch”, mompelt een vrouw die aan de overkant het tafereel gadeslaat met in en uit lopende agenten bij de woning. ,,En dat in deze straat. Hier gebeurt eigenlijk nooit wat, en nu dit.” Een ander denkt aan de moeder. ,,Die heb ik vanochtend nog zien wegrijden naar haar werk. En nu is haar dochter dood. Daar moet je toch niet aan denken.”

Moeders die hun kroost ophalen van de eerste schooldag van de om de hoek gelegen Petrus en Paulussschool, lopen een blokje om. ,,Dit hoeft mijn kind echt niet te zien”, vertelt een moeder terwijl ze haastig doorloopt en haar dochter stevig vasthoudt.

‘Ik ben er kapot van’

De hoogbejaarde bewoner die het gezin goed kent, woont al ruim zestig jaar in hetzelfde huis. ,,Natuurlijk maak je weleens wat mee, maar zo heftig als dit... Nee, dit is echt niet normaal meer. Zo jong en dan zoiets op je geweten hebben. Het is afschuwelijk. Ik ben er kapot van.”

Het meisje zou volgens de buurtbewoner in de keuken zijn aangevallen door de 16-jarige verdachte. ,,Ik heb nog gezien hoe ze haar in de tuin probeerden te helpen. Maar er was geen redden meer aan, echt vreselijk.”

Liefdesdrama

De bewoner stelt dat Megan alleen thuis was ten tijde van het drama, los van de verdachte. ,,Ze is volgens mij al een paar weken alleen in het huis. Ik heb al even niemand meer bij haar in de buurt gezien.”

Wat de relatie was tussen de jongen en Megan is onbekend. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. ,,Wie het is die het heeft gedaan? Ik zou het niet weten, maar dit moet toch wel een uit de hand gelopen liefdesdrama zijn”, besluit de bewoner. Een andere omwonende weet te vertellen dat het meisje sinds kort een nieuwe vriend had.

Reactie school

De dodelijke steekpartij zal de gemoederen nog lange tijd bezighouden, beseft Gijs van Wijlen, rector van het Onze Lieve Vrouwelyceum in Breda. Leerlingen en docenten reageren geschokt op het overlijden van de scholiere.

,,Zulke gebeurtenissen zijn nauwelijks te bevatten, ook al zijn wij als totale gemeenschap van zeventienhonderd scholieren en teamleden vaker getroffen”, zegt Van Wijlen. ,,We moeten nu als school laten zien dat wij er niet alleen op de mooie momenten voor elkaar zijn, maar ook als we trieste zaken te verwerken hebben.”

,,We moeten elkaar in de gaten houden”, weet Van Wijlen. ,,Vrienden, klasgenoten, medeleerlingen, maar ook als collega’s, want dit treft ons allen gewoon zwaar.”

Zoveelste steekincident

Over de toedracht van de steekpartij is nog niks bekend, benadrukte politiewoordvoerder Willem van Hooydonk aan het einde van de middag. Het was het zoveelste steekincident in korte tijd in Breda na dat aan de Ettensebaan (verkeersruzie) en dat in de haven in Breda (uitgaansleven) vorige maand.

Maar, zegt Van Hooijdonk: ,,Naar aanleiding van die andere steekpartijen heeft de burgemeester ook aangekondigd maatregelen te nemen. Maar dit is iets anders. Dit was een steekpartij in een woning. Daar kun je heel moeilijk iets tegen doen.”

Bijeenkomst

De gemeente Breda en de politie zijn morgen vanaf 13.00 uur aanwezig in de wijk Boeimeer in Breda in verband met het steekincident.

Wijkbewoners kunnen terecht bij het speeltuintje aan de Langendijk. De politie doet inhoudelijk geen mededelingen over het onderzoek, maar biedt een luisterend oor en kan eventueel passende hulpverlening verzorgen.

De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of informatie hebben contact op te nemen via 0900-8844.

