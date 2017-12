Scholieren en politici vandaag in het paars voor #paarsevrijdag

Niet alleen middelbare scholieren en leraren hesen zich deze 'Paarse Vrijdag' in de vrolijke kleur. Ook de twee onderwijsministers (Ingrid van Engelshoven en Arie Slob) kwamen vandaag op het Binnenhof aan in het paars, hoewel minister Slob enkel een paarse das uit de kast had getrokken. Bij D66 ging de hele fractie in het paars. En ook de PvdA in Amsterdam was in het paars.

De paarse dag wordt sinds 2010 georganiseerd door Gay-Straight Alliances (GSA) van homobelangenorganisatie COC. In 2012 riepen 450 van de 680 middelbare scholen hun leerlingen op om paars te dragen. Paars staat voor alle geaardheden, en is gekozen omdat roze te veel wordt geassocieerd met enkel homoseksualiteit. Paars is voor iedereen, zo is de gedachtegang.

In Den Bosch deden vandaag drie middelbare scholen mee aan Paarse Vrijdag, waaronder leerlingen en medewerkers van het Sint-Janslyceum. ,,We willen iedereen die vanwege zijn geaardheid (of om een andere reden) wordt gepest een hart onder de riem steken en benadrukken dat we dat pestgedrag niet tolereren", vertelde interim-rector Jan van de Rijdt vandaag.

Op het Erasmus College in Zoetermeer 'maakt hokjesdenken het leven super overzichtelijk, maar zorgt het er ook voor dat je anderen niet ziet zoals ze echt zijn. Een mens is namelijk altijd veel meer dan alleen maar een stereotype", vinden ze. Dat vinden ze in Zwolle ook. ,,Iedereen moet kunnen zijn wie hij wil zijn. En we willen ook laten zien dat iedereen welkom is, en dat alles mag en kan."

Paars of roze

Het meedoen aan Paarse vrijdag is natuurlijk niet verplicht, leggen Chloe Huart (15) en Sarah van der Heiden (18) van het Mavo Trivium College in Amersfoort uit. De twee dames organiseerde de paarse vrijdag op hun school, en gingen vorige week al de klassen rond om uitleg te geven. ,,Toen we de klassen rondgingen om over Paarse Vrijdag te vertellen, vroeg een meisje of roze ook oké was. Wij vinden dat roze ook mag. Regenboogkleding vinden wij ook passen bij Paarse Vrijdag. Zelf hebben we ook een aantal paarse T-shirts die we uit kunnen delen.’’



De Amersfoortse scholieren hebben de handen flink uit de mouwen gestoken. ,,We hebben een aantal gastsprekers uitgenodigd, die onder andere komen vertellen over hoe het is om gepest te worden. Er wordt ook een Paarse Vrijdag Krant uitgedeeld.’’

Prinsessen

Op de school van de prinsessen Amalia en Alexia wordt ook meegedaan met Paarse Vrijdag, zo is te zien op Instagram. De school kreeg het zélfs voor elkaar om de meeste mensen in het paars op de foto te krijgen en won daarmee taart voor de hele school. Op het plaatje zijn de prinsessen niet direct te onderscheiden, maar grote kans dat ook zij vanmorgen in het paars naar school zijn gegaan.

Gefeliciteerd Christelijk Gymnasium Sorghvliet! Jullie hebben de meeste mensen in het paars op een foto gekregen en winnen daarmee taart voor de gehele GSA! 🎂🍰🏳️‍🌈 Een foto die is geplaatst door GSA Netwerk (@gsanetwerk) op 8 Dec 2017 om 7:46 PST