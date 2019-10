Scholieren willen seksuele voorlichting veranderen: veel meer dan alleen voortplanting

Leerlingen willen dat seksuele voorlichting op middelbare scholen over veel meer gaat dan alleen maar over voortplanting. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van Rutgers. De voorlichting moet volgens de scholieren ook gaan over onderwerpen als seksuele identiteit, wensen en grenzen, sexting en plezier in seks.

Uit het onderzoek, dat deels is uitgevoerd door zogeheten co-onderzoekers tussen de 15 en 18 jaar, blijkt ook dat jongeren in de bovenbouw meer les willen over seksualiteit, omdat er juist dan veel gebeurt in hun seksuele ontwikkeling. Het is voor het eerst dat jongeren zelf onderzoek doen naar seksuele vorming. In totaal deden er 300 leerlingen (12-18 jaar) op acht middelbare scholen mee aan het kwalitatieve onderzoek.

Het onderzoek komt vlak voordat het onderwijs op 10 oktober, onder de noemer Curriculum.nu, hun voorstellen voor een herziend curriculum aanbiedt aan de minister voor basis- en voortgezet onderwijs, Arie Slob. Na de politieke bespreking vormt Curriculum.nu de basis voor de actualisatie van de huidige kerndoelen.

De jonge co-onderzoekers hebben na hun analyse dan ook een duidelijke boodschap aan de minister én aan middelbare scholen: ‘Pak seksuele vorming groter aan, spectaculairder. Het is iets wat echt meer aandacht mag en moet hebben. Maak een duidelijk plan met onderwerpen die op elke school in Nederland moeten worden gegeven.’

Meer dan voortplanting

Leerlingen missen informatie over seksuele- en genderdiversiteit. Het onderwerp wordt wel besproken, maar alleen dat homoseksualiteit bestaat of meer in het kader van discriminatie. Onderzoeker Marianne Cense van Rutgers: ,,Leerlingen willen dat seksuele vorming de normativiteit doorbreekt en duidelijk maakt dat er niet één standaard is. Ook willen ze dat seksuele diversiteit aan de orde komt bij alle aspecten van seksuele vorming; of het nu over veilig vrijen gaat of over relaties.”

Daarnaast missen leerlingen informatie over hoe je met elkaar omgaat: online, offline, in een relatie en tijdens de seks. Verder willen leerlingen meer leren over het bespreken van wensen en grenzen, over plezier in seks, sexting en onrealistische verwachtingen geschapen door porno. Leerlingen geven aan dat seksuele vorming op school helpt om taboes te doorbreken en open met elkaar te praten over relevante onderwerpen. Het is ook belangrijk dat duidelijk wordt dat iedereen zich op een eigen tempo en wijze ontwikkelt. Een leerling in het onderzoek: ,,Dat je je echt niet hoeft te schamen als de eerste keer nog heel lang duurt.”

Bovenbouw

Leerlingen willen ook meer aandacht voor seksuele vorming in de bovenbouw, omdat ze dan hun eerste seksuele ervaringen opdoen, verliefd worden en verkering krijgen. Toch krijgen de meeste leerlingen in die periode geen seksuele vorming meer. Veel leerlingen willen dan ook dat seksuele vorming tijdens hun hele schoolloopbaan wordt gegeven, al vanaf de basisschool.