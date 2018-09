School De Korenaer weer open, directeur hoopt op zoveel mogelijk leerlingen

Hulp

,,Mijn juf moest gisteren zo huilen'', vertelt een 10-jarige leerling van de school. ,,Toen kwam er later een andere juf die we niet kenden.'' Ook vandaag staan volgens scholenstichting SAAM, waar De Korenaer bij hoort, leerkrachten van andere scholen klaar om hun collega's te helpen. ,,Invalkrachten, mensen die eigenlijk niet op vrijdag werken, iedereen heeft zich gemeld om te helpen als het nodig is.''

De school in een bosrijke omgeving heeft verschillende ingangen. Die zijn vandaag allemaal hermetisch afgesloten voor anderen dan de leden van de schoolgemeenschap. Na de gezamenlijke bijeenkomst praten de kinderen in hun eigen groep over wat er is gebeurd. Ze mogen ook brieven schrijven of tekeningen maken voor hun getroffen schoolgenootjes. Die krijgen later een goede plek, zegt de schoolleiding. Ouders kunnen bij elkaar blijven in een aparte ruimte.