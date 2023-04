School in Eindhoven gesloten om zorgen rond examenstunt, politie ontving anonieme tip

met videoDe politie kreeg een anonieme tip binnen over de examenstunt op het Eckart College in Eindhoven. Dat is de aanleiding geweest om de school maandag dicht te houden. ,,Die was van dien aard dat we de veiligheid van 1500 leerlingen niet konden garanderen", aldus een woordvoerder.

De politie doet onder meer onderzoek naar een grap van examenleerlingen over een bom, maar dat was volgens de woordvoerder niet de directe aanleiding voor de schoolsluiting. ,,Het gaat om berichten met een andere inhoud.” Van die berichten zou minder duidelijk zijn dat het een grap was.

De politie trok zondag aan het begin van de avond bij rector Claire Arts aan de bel vanwege de mogelijke dreiging voor haar school. Arts kan weinig over de kwestie kwijt. Ze wil niet zeggen hoe gedetailleerd de informatie van de politie was. ,,Maar dusdanig dat we dachten ‘dat risico nemen we niet’. Je sluit je school niet omdat ze een taart tegen je raam willen gooien.”

‘Bij twijfel niet doen’

Direct na de waarschuwing van de politie overlegde de rector met onder meer het schoolbestuur, de locatiedirecteur en directieleden. De uitkomst was: liever onnodig de deuren sluiten dan die heel erg kleine kans riskeren dat het misgaat, legt Arts uit. ,,Bij twijfel niet doen.”

De schoolleiding heeft zondagavond een mail uitgestuurd naar alle ouders en leerlingen. In de mail wordt duidelijk dat de school vooraf door de politie is gewaarschuwd over ‘een mogelijke escalatie tijdens de laatste lesdag van onze examenkandidaten’. De leiding meldde dat de politie ‘zichtbaar aanwezig’ zou zijn.

Grap over C4-bom onderzocht

Om 09.00 uur was de politie weer vertrokken, maar een woordvoerder geeft wel aan ‘extra alert’ te zijn op ‘meldingen vanuit de school’. Alle lessen van maandag komen te vervallen, ook die van de klassen die geen eindexamen doen. Uiteindelijk kwam slechts één leerling opdagen, omdat zijn moeder hem ondanks protest naar school had gestuurd. Van de examenklas kwamen uiteindelijk geen leerlingen meer langs het Eckart College.

Volledig scherm Het Eckart College blijft gesloten omdat een geplande examenstunt een veiligheidsrisico zou vormen. © Fotopersburo Bert Jansen / Arno van der Linden

De school onderzoekt de opmerkingen nog, de politie sluit daarbij aan. Dat komt volgens de politiewoordvoerster doordat er niet per definitie iets strafbaars is gedaan. Voor een foute opmerking in een gesprek kun je niet zomaar worden vervolgd.

Dinsdag verwacht de school de deuren weer te openen.

Koning Willem II College ontruimd

Ook het Tilburgse Koning Willem II College kreeg vorige week te maken met een examenstunt. Vrijdag vroeg in de middag moest de school ontruimd worden na het afsteken van rookbommen en vuurwerk. Ook werd met meel en eieren gegooid. Een kluis- en tassencontrole van leerlingen kon dat niet voorkomen.

Leerlingen werden door leraren naar buiten geloodst, op video’s was te zien hoe er dikke rook in de gangen hangt. Die zette het brandalarm in werking. Leerlingen die buiten staan te wachten, vertelden dat er een paniekerige sfeer ontstond. ,,We wilden weg, maar in de gang stond het helemaal vast.”