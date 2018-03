School moet boete betalen voor slechte begeleiding bij dyslexie

Een unieke zaak, stellen onderwijsjuristen, want deze maakt de weg vrij voor meer ouders om de zorgplicht van scholen te betwisten. Hoewel de ouders van de oud-leerling aan de bel trokken, deed de school onvoldoende om hem te begeleiden.



De jongen kreeg het advies om naar een lager niveau te gaan. De rechter rekent het de school 'ernstig aan' dat hij dat advies zonder goede onderbouwing kreeg. Het Pius X College moet een schadevergoeding van 4.600 euro betalen.

Uniek

Onderwijsjuristen noemen de uitspraak opmerkelijk. ,,Bij deze school was het overduidelijk dat ze destijds niet deed wat ze moest doen. Het is niet de bedoeling dat een leerling met een beperking maar naar een lager niveau wordt gestuurd'', aldus advocaat Dik Berkhout van Jurion, die de leerling verdedigde.



Omdat er nauwelijks vergelijkbare zaken zijn, kan deze zaak voor meer ouders als voorbeeld dienen. ,,Ik denk dat best wat scholen schrikken. Hieruit blijkt dat de school echt moet kunnen aantonen genoeg te hebben gedaan om een kind te helpen'', reageert Wilco Brussee, van Brussee Lindeboom Advocaten.

Nieuwe wet

Daarvan is het Pius X College zich bewust. ,,Als dit bij de ouders doordringt, kunnen we nog best wat tegemoet zien. Dat baart me zorgen'', reageert rector-bestuurder Jos Bosch.



De zaak speelde vijf jaar geleden. In de tussentijd is de wet passend onderwijs ingevoerd, waardoor scholen al een grotere zorgplicht hebben. De rechter scherpt die zorgplicht aan, concludeert Pieter Huisman, hoogleraar onderwijsrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voorheen moesten ouders en leerlingen vooral zelf aangeven wat een kind nodig had, nu oordeelt de rechter dat de school actieve begeleiding moet aanbieden.

Geen vrijbrief

De uitspraak is echter geen vrijbrief om scholen aan te klagen voor het niet naleven van de zorgplicht, waarschuwen onderwijsjuristen. De ouders moeten tot in detail kunnen aantonen dat de begeleiding van hun kind écht tekort is geschoten.



Volgens sectororganisatie VO-raad is de hulp aan leerlingen met dyslexie juist verbeterd. Omdat het Pius X College nog in hoger beroep kan, laat de VO-raad zich inhoudelijk niet uit over de zaak.

