Schoolkinderen thuis om 'sexy barbies' van de juf

Op een basisschool in Rotterdam is een rel uitgebroken rondom de hobby van een leerkracht. Ouders houden hun kinderen thuis omdat ze de door de juf gemaakte kunst – sexy barbies - aanstootgevend vinden.

De Rotterdamse Schoolvereniging heeft twee basisscholen in Rotterdam die met een gerust hart elitair te noemen zijn. De ouderbijdrage is hier met 760 euro ruim tien keer zo hoog als gemiddeld, meer dan de helft van de leerlingen krijgt een vwo-advies en cultuur staat hoog in het vaandel. Toch woedt hier een hevige artistieke discussie.

De leerkracht van groep vijf is buiten schooltijd kunstenares. Op haar Facebookpagina zijn schaars geklede barbiepoppen te zien, neergezet in uitdagende poses. De plastic blondines zoenen met elkaar, buigen voorover in een doorschijnende negligé of met een ster op hun blote billen. Deze beelden schieten bij ouders van leerlingen uit groep vijf in het verkeerde keelgat. ,,Het is toch niet normaal dat een docent dit soort beelden kan hebben?” briesen zij in een anoniem verstuurde e-mail. De ouders vinden zelfs dat de leerkracht zichzelf een verdenking van kinderporno op de hals haalt, eisen dat de directie ingrijpt en willen hun kind tot die tijd niet meer naar school sturen.

Schooldirecteur Per Severin ziet dit inderdaad gebeuren. ,,Het exacte aantal kinderen dat thuisblijft, verschilt per dag maar het zijn er meer dan vijf”, verzucht hij. Om de situatie het hoofd te bieden, heeft hij inmiddels hulp ingeschakeld van de Onderwijsinspectie en de gemeente. ,,Dit betreft een uitstekende leerkracht met een lange staat van dienst. Wat mijn leerkrachten in hun privéleven doen, is niet mijn zaak en zeker niet die van de kinderen – tenzij de privé-activiteiten botsen met onze schoolprincipes. Wat dat betreft zijn deze kunstwerken ‘oké’. Ook Facebook heeft ze nooit bestempeld als aanstootgevend, terwijl ze daar best streng op toezien.”

Dan nog, over smaak valt te twisten, vindt ook Severin. ,,Over kunst mag natuurlijk gediscussieerd worden. Maar zelfs als de meerderheid deze kunstwerken afstotelijk vindt, betekent dat niet dat ik een leerkracht weghaal voor de klas.”