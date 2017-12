Schoonmaakster in veerboot-kantoor Den Helder gijzelde 'collega'

De gijzelneemster, een 47-jarige vrouw uit Breezand bij Den Helder, pakte volgens de bronnen eerst een 33-jarige vrouw vast en gijzelde haar met een mes op haar keel. Daarna gijzelde de Breezandse een tweede vrouw, een collega van het schoonmaakbedrijf Asito, terwijl ze een mes in haar nek gedrukt hield.



De twee zijn schoonmaaksters en waren met een groep collega's voor hun werk op weg naar een bungalowpark op Texel. Daar maken ze op vrijdag schoon. ,,Het is gissen voor ons waarom deze dame dit deed. Ze is om een - voor ons - onbekende reden verward geraakt vanochtend'', aldus Sander Haas, woordvoerder van Asito.



,,Er waren een aantal collega's die het zagen gebeuren'', bevestigt Haas. ,,Ze zijn enorm geschrokken. We hebben de club bij elkaar geroepen en zetten Slachtofferhulp in.''



De verdachte werd na een uur overmeesterd en het slachtoffer bleef ongedeerd. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau. De politie kan vandaag evenmin iets zeggen over de achtergrond. ,,De verdachte is zo in de war is dat ze eerst tot rust moet komen voordat ze kan worden gehoord. Dat gaat vandaag niet meer gebeuren'', laat een woordvoerder van de politie weten.