Schouten: Duurzaam eten vraagt hogere prijzen

Beledigin­gen aan adres advocaat Roethof voor verdedi­ging Jos Brech

0:00 Advocaat Gerald Roethof krijgt via internet beledigingen naar het hoofd omdat hij de verdediging van Jos Brech op zich heeft genomen. ,,Als iemand in Nederland een advocaat nodig heeft, is het deze meneer'', zegt de 45-jarige Roethof over zijn cliënt, die verdacht wordt van de gewelddadige dood van Nicky Verstappen.