Schrijfster Annemarie Haverkamp wint Bronzen Uil voor beste Nederlandstalige debuut

‘Opgepakte tbs’er Ronald van Z. verstopte zich dagenlang met tentje en fiets in bos Parijs’

20:04 De op zijn fiets in Nederland ontsnapte tbs’er Ronald van Z., die woensdag werd opgepakt in een internetcafé in Parijs, verstopte zich vijf dagen lang in een bos in de Frans hoofdstad. Hij kampeerde er in een tentje en had de fiets waarop hij ontsnapte nog bij zich. Dat melden verschillende Franse media.