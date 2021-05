Schrijnende woonsituatie van beenloze Sabri niet uniek: ‘Geen regels nodig, maar menselijk maatwerk’

Vanuit een kamertje in Parnassia neemt Desteny (24) de telefoon op. Ja, vertelt ze, ze is weg uit dat vreselijke portiek waar ze woonde in de Francois Valentijnstraat, in het Haagse Bezuidenhout. Het portiek dat een groepje verslaafde daklozen had uitgekozen als slaapplek, badkamer, wc (drollen lagen in de hoek) en chillruimte. En als ze het op die koude plavuizen even niet meer prettig vonden, bonkten ze midden in de nacht bij Desteny op de deur of ze alsjeblieft bij haar binnen wat mochten opwarmen.