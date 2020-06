Schuld, maar geen straf voor jonge daders (13 en 14) fatale flatbrand

De brand in de entree van het flatgebouw in de wijk Immerloo kostte een 39-jarige vader en zijn 4-jarige zoon het leven. De moeder (36) en dochter (8) van het gezin dat in de lift zat raakten zwaar gewond, maar overleefden de gevolgen van de brand. De jongens waren ten tijden van de brand 12 en 13 jaar oud.



,,Een straf of maatregelen voor de jongens voegt daar niets aan toe. Ook niet als signaal voor de maatschappij”, aldus de rechter vandaag in een emotionele betoog. ,,Het zijn kinderen. En dat zij kinderen zijn en zich als kinderen gedragen, dat heeft de rechtbank gezien op de beelden van wat er is gebeurd en tijdens de zitting.”



De rechter had zichtbaar moeite met het uitspreken van het vonnis. ,,De kinderen hebben sinds 1 januari een hoop meegemaakt. Ze zijn door de politie thuis opgehaald en hebben een nacht in de cel doorgebracht. Ze hebben een tijdje bij familie in Arnhem gewoond omdat ze niet konden blijven in de flat waar de brand is geweest. De brand en de gevolgen daarvan hebben de jongens nooit gewild”.