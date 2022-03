Schurftuitbraak in Utrecht, sommige studenten blíjven terugkomen bij huisarts: ‘Lopen het steeds weer op’

video Tegemoetko­ming of cadeautje voor mantelzor­ger kan er in veel gemeenten amper meer af

De tegemoetkoming die mantelzorgers krijgen, zoals geld of een cadeaubon, wordt in veel gemeenten steeds lager. In 1 op de 10 gemeenten is de waardering zelfs helemaal verdwenen, zo blijkt uit onderzoek van MantelzorgNL. ‘Wat mantelzorgers doen, heeft enorme waarde voor de samenleving.’

