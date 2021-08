Scooterrijder rijdt al drie jaar met beschermingssticker op zijn ‘nieuwe’ helm

Coronavirus LIVE | Nog twee bijwerkin­gen bij Jans­sen-vac­cin, aantal nieuwe coronage­val­len daalt verder

15:40 Het ministerie van Volksgezondheid kan niet zeggen of het geoorloofd is dat enkele reisorganisaties en een dansschool willen dat hun klanten volledig gevaccineerd zijn. Een rechter zal uiteindelijk de afweging moeten maken of de stap van deze bedrijven geoorloofd is, aldus een woordvoerder. De Amerikaanse zender CNN heeft drie medewerkers ontslagen die ongevaccineerd naar kantoor kwamen. Eerder dit jaar kondigde CNN aan dat medewerkers zich verplicht moeten laten vaccineren. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.