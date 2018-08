Scooterrijders laten gewonden aan lot over

Commentaar Is een vlammend commentaar vóór de vrije pers ook in Nederland nodig?

7:59 In zijn hoofdredactioneel commentaar gaat Hans Nijenhuis vandaag in deze krant in op de gezamenlijke actie van zo'n 300 Amerikaanse kranten. Op initiatief van The Boston Globe nemen zij stelling tegen de Amerikaanse president Donald Trump die veelvuldig stelt dat journalisten 'de vijand van het volk' zijn. Is zoiets ook in Nederland nodig?