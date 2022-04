‘Scotty’ Hughes krijgt levenslang voor aandeel in moord op misdaadblogger Martin Kok

De 33-jarige Schot Christopher ‘Scotty’ Hughes heeft vrijdag in Glasgow levenslang opgelegd gekregen voor het in de val lokken van misdaadblogger Martin Kok. Die werd op 8 december 2016 in de auto van zijn vader doodgeschoten voor de deur van seksclub Boccaccio in Laren.

De rechtbank in Glasgow achtte in maart al bewezen dat Hughes die dag betrokken was bij twee pogingen Kok te liquideren, hetgeen de tweede keer lukte. Nu is formeel levenslang uitgesproken. Op zijn vroegst over 25 jaar kan hij een verzoek doen voor vrijlating onder voorwaarden.

Eerst had Hughes op de dag van de moord een afspraak met Kok in de lounge van het CitizenM Hotel aan de Prinses Irenestraat in Amsterdam-Zuid. Hij deed zich voor als een zakenman die wilde adverteren op Koks misdaadblog Vlinderscrime.nl.

Nadat ze de hotelbar hadden verlaten, kwam een man met een vuurwapen van achteren op hen aflopen. Hij richtte op Koks hoofd, maar het wapen haperde en de belager rende onverrichter zake weg. Kok had niets door. Hughes droeg een opvallende muts, mogelijk om te voorkomen dat de schutter zich zou vergissen in het doelwit.

Bordeel

Later op de avond togen Hughes en Kok naar het bordeel in Laren. Vlak voordat ze de club ’s nachts weer verlieten, stuurde Hughes de uiteindelijke schutter een bericht. Net nadat Kok op de parkeerplaats in zijn auto was gestapt, werd hij met meerdere kogels doodgeschoten achter het stuur.

Hughes was net voor de schietpartij weggelopen. Hij werd al snel opgespoord en verhoord, maar aanvankelijk zag de recherche onvoldoende bewijs dat hij iets met de liquidatie te maken had.

‘Keiharde straatvechter’

Hughes behoort tot een Schotse misdaadorganisatie en werd door de Schotse politie omschreven als een ‘keiharde straatvechter’. De groepering onderhoudt banden met Colombiaanse drugskartels en de Italiaanse maffia. Hij is uiteindelijk in januari 2020 gearresteerd in Italië. De rechtbank in Glasgow veroordeelt hem nu voor zijn rol bij de moord op Kok, drugshandel en verboden wapenbezit.

Martin Kok was lang zelf een crimineel en doodde twee mannen. Samen met de latere beroepscrimineel Dino Soerel (die inmiddels levenslang uitzit voor liquidaties) sloeg hij in 1989 in een café in Volendam een rivaal in elkaar. Kok deelde een fatale klap uit met een barkruk en kreeg vijf jaar cel.

Zonder wederhoor

In 2001 schoot hij de nieuwe vriend van zijn ex dood, een taxichauffeur. Hij kreeg veertien jaar. Eenmaal op vrije voeten probeerde Kok een nieuw leven op te bouwen. In navolging van escortbedrijf Vlinders Escort, dat hij tot grote ergernis van de autoriteiten vanuit de gevangenis had opgezet, begon Kok begin 2015 misdaadwebsite Vlinderscrime.nl. Hij ging onorthodox en roekeloos te werk: hij gooide geruchten ongeverifieerd en zonder wederhoor als ‘nieuws’ online, compleet met foto’s als het kon, zonder balkje voor de ogen, en beledigde criminelen als hem dat uitkwam.

Hij was de eerste die de namen van Ridouan Taghi en diens mogelijke misdaadpartners publiceerde. Dat kwam hem op woede van Taghi te staan. In juli 2016 zag een toevallig passerende agent een bom onder Koks auto, die tegenover restaurant Klein Kalfje aan de Amstel, op de grens van Amsterdam en Amstelveen, stond geparkeerd. De bom werd onschadelijk gemaakt. Later werd die alsnog tot ontploffing gebracht op een afgelegen terrein, waaruit de enorme kracht van het explosief bleek.

Ridouan Taghi en enkele medeverdachten worden in megaproces Marengo vervolgd voor het geven van de opdracht voor en het voorbereiden van de moord op Kok (deeldossier Zeilboot) en de voorbereiding van het opblazen van Kok met de autobom (deeldossier Raspvijl). Die zaak loopt nog.

