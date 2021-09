Sekstoerist (70) uit Nijmegen krijgt tien jaar cel en tbs voor misbruiken jongetjes in Azië

In de periode 2004-2010 reisde S. naar Vietnam, Sri Lanka, de Krim (Oekraïne), Moldavië en India om zich daar aan kinderen te vergrijpen. Volgens de rechtbank ging hij ‘doelbewust en berekenend’ te werk. Het vonnis is conform de eis van het Openbaar Ministerie.

De politie arresteerde S. op 3 februari vorig jaar. Ze doorzochten zijn huis drie keer en namen versleutelde gegevensdragers in beslag, die hij achter een radiator had verstopt, gewikkeld in zwart folie.

Internationaal netwerk

Volgens het OM was S. actief in een internationaal netwerk van pedoseksuelen. Hij maakte pornografische foto’s van zijn slachtoffertjes, die hij uitwisselde met kindersekstoeristen in West-Europa. S. communiceerde met hen via versleutelde pgp-telefoons en via het darkweb. Ook ontmoetten zij elkaar fysiek.