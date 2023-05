Seksverbod in Zeeuwse duinen na overlast van seksende mensen

Adriaan den Hollander van strandpaviljoen Zeecafé is verbaasd over de actie. Dat geldt volgens hem ook voor zijn collega Marco Wiechert van Alohabeach. Die beide paviljoens zitten links en rechts van het naaktstrand en zij horen de laatste tijd nauwelijks klachten over seksende mensen in de duinen. Den Hollander: ,,Jaren geleden wel. Maar de laatste jaren echt niet.”



Hij is ervan overtuigd dat hij wordt aangesproken door zijn gasten als het echt een probleem zou zijn. Hij is ook bang dat door het plaatsen van die borden mensen worden afgeschrikt naar het strand te gaan.