‘Sekte-profeet Robert B. werd opgepakt omdat zijn vrouw een geheime affaire had’

Zit de al jaren vermiste Arne ook bij de omstreden Orde der Transfor­man­ten?

27 oktober Is de sinds 2015 vermiste Arne Hermsen uit Gennep toch verdwenen in de Orde der Transformanten? De politie in Limburg heeft de Duitse recherche gevraagd of zij in hun onderzoek naar de sekte in klooster Graefenthal ook aandacht kunnen schenken aan de vermissing van Arne. Zijn familie wacht in spanning af.