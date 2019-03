‘Sektemoeder’ Linda houdt vol dat dochter zelfmoord pleegde: ‘Ze belde: mama, ik doe het nu’

UpdateLinda H., de vrouw die in verband wordt gebracht met meerdere verdachte sterfgevallen waaronder die van twee van haar eigen dochters, staat vandaag terecht in Rotterdam. Ook haar huidige man Leo den H. (niet de vader van de dochters) staat terecht. Linda H. kwam naar voren in het onderzoek naar de inmiddels opgedoekte ‘evangelische zorgkliniek’ Jedidja in het Zuid-Hollandse Meerkerk, waar ‘sekteleider’ Aaldert van E . meerdere cliënten seksueel misbruikte. Linda en Leo worden verdacht van de moord op Linda’s dochter Joëlle in 2012.

Lange tijd heeft justitie gedacht dat Joëlle zelfmoord heeft gepleegd. Joëlle zat vanwege posttraumatische dystrofie in een rolstoel. Linda en Leo houden vandaag (op dag één van de zitting waarvoor twee dagen zijn uitgetrokken) vol dat Joëlle zichzelf een dodelijk middel heeft toegediend. Linda zegt dat ze wel wist dat Joëlle dat van plan was. ,,We hebben daar vaak over gesproken. Maar ik wist niet dat ze een euthanasiemiddel in huis had. Ik weet dat ze eerst op een legale manier euthanasie had aangevraagd. Maar ik was tegen haar doodswens. Ik heb daar vaak medicijnen weggehaald,” zegt Linda, met iele, zachte stem.

Linda zegt dat Joëlle op haar laatste dag opbelde en zei: ,,Mama, ik ga het vandaag doen.” Volgens ‘stiefvader’ Leo ging het de weken voor de dood van Joëlle al heel slecht met haar. ,,Ze zei: ik wil dit leven niet meer.”

Stoornis

Linda H. is een bizarre persoonlijkheid, zo vertelden familieleden en bekenden al eerder. De nu 60-jarige vrouw uit Zwaag voedde drie dochters op, van twee verschillende vaders. Volgens familie van de vrouw lijdt ze aan het syndroom van Münchhausen by proxy, een stoornis waarbij je door een hang naar aandacht je eigen kinderen ziek maakt.

Dat deed Linda vooral in psychologische zin, waardoor de kinderen het gevoel hadden dat moeder zich het best voelde als zij maar ziek waren. De verwarrende signalen en extreme psychologische druk tijdens hun jeugd, zorgde ervoor dat alle drie de kinderen daadwerkelijk zelf psychische en ook fysieke problemen kregen. In 2012 pleegde middelste dochter Joëlle zelfmoord, zo léék het althans.

Nu denkt justitie dat Linda haar dochter Joëlle een dodelijk middel heeft toegediend. Of dat ze Joëlle heeft aangezet tot zelfmoord. Het ‘euthanasiemiddel’ zouden Linda en Leo in China hebben besteld. Linda opperde in het verleden - in een hang naar aandacht voor zichzelf - zelfs tegen haar eigen dochter Joëlle dat ze ‘beter euthanasie kon plegen’. Joëlle stierf in februari 2012 in haar eigen woning in Uitgeest. Ze was 29 jaar.

Misbruik

Toen vier jaar later ook jongste dochter Thirza zelfmoord pleegde, ook 29 jaar oud, kreeg justitie argwaan. Vooral ook omdat Linda en Thirza allebei in de Zuid-Hollandse spirituele zorgkliniek Jedidja waren beland. Justitie had ook die kliniek al jaren in het vizier vanwege structureel misbruik van patiënten. Jedidja vertoonde kenmerken van een sekte.

De aandachtszieke Linda was als medewerker aan de slag gegaan en had een relatie aangeknoopt met ‘sekteleider’ Aaldert van E. Die bleek onder anderen Thirza te hebben misbruikt, met medeweten van Linda. Aaldert werd daarvoor al eerder veroordeeld. Justitie sluit ook nog steeds niet uit dat Linda bij meerdere (zelf)moorden betrokken is geweest. '