Sensatie in haven van Harlingen, walrus gewond aangetroffen: ‘Ze zal best pijn hebben’

Het was vorige week maandag voor het eerst in 23 jaar dat er een walrus is gezien op de Nederlandse kust. De zeezoogdieren horen thuis in het noordpoolgebied. Het vrouwtje dat nu in Harlingen ligt, is eerder al gezien in Denemarken, Duitsland en bij Den Helder. Het dier is om tot nu toe onduidelijke redenen ver afgedwaald en onderweg gewond geraakt. Hoe de verwondingen zijn ontstaan kan pas vastgesteld worden als het dier eventueel gevangen zou worden.