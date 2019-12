Sexy vechtjassen: bizar snel uitverkochte marinierskalender weer te koop

De opbrengst van de kalender, die 16 euro 65 kost en twaalf gestroomlijnde vechtjassen afbeeldt, gaat naar twee stichtingen. De ene zet zich in voor (oud-)mariniers die te kampen hebben met ziekte of eenzaamheid. De andere is er een voor en door (oud-)mariniers, die geld bij elkaar roeien voor buddy's in nood.



Het aantal bijgedrukte exemplaren - 1665 stuks - staat net als de prijs voor het oprichtingsjaar van het Korps Mariniers. De eerste oplage, van 3550 kalenders, was binnen 24 uur uitverkocht. ,,Bizar snel’’, reageerde projectmanager Wendy Dirksen. ‘Uitverkocht’ prijkte er in rode letters op de website marinierskalender.nl.



De maanden tonen, een volgens de makers ‘geromantiseerd’ beeld van, het dagelijks leven van de mariniers in de kazerne. Het enthousiasme voor een foto van vier schaars geklede mariniers die een spelletje Tetris speelden, onder het motto ‘ons lichaam is ons wapen’, was aanleiding voor het maken van de kalender.