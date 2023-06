Sfeer in lingeriewinkel grimmiger: ‘Dame die woedend bh's op de toonbank smeet’

Nederland­se handlanger en weldoener van Joran van der Sloot opgepakt bij inval in Spaans hotel

Een voormalige handlanger en weldoener van Joran van der Sloot is vorige week vrijdagnacht opgepakt in een hotel in het Spaanse San Sebastián, bevestigen meerdere bronnen aan deze site. Het gaat om de 34-jarige Stan P. uit Valkenburg, een ex-securityconsultant met wie Van der Sloot vroeger heeft geprobeerd om een vermeende pedofiel af te persen.