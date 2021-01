Shaad (16) is slachtoffer van afgrijselijk kart-ongeluk in Walibi

Zaterdag 5 mei 2018 kan Shaad zich goed herinneren. Hoe ze met haar ouders, zus en broertje een fantastische dag had in Walibi. ,,Het is iets van mijn kindertijd. We hadden heel veel zin in het karten. Bij het wegrijden in de kart dacht ik al aan de volgende attractie. Maar de vrijheid die ik had, sloeg om in angst.”