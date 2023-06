Shama's zoon Rishi werd vermoord: ‘Ik kon alleen zijn hand nog vasthouden’

Repeterende schoten maakten op 20 april een abrupt einde aan het leven van Rishi Rampadarath (37). Zijn toegesnelde moeder kan niets meer voor hem kan doen, behalve zijn hand vasthouden. De nabestaanden tasten nog in het duister over wie verantwoordelijk is voor de brute moord. ‘Heeft de dader geen geweten?’

Hij was een engel voor zijn moeder. Altijd stond hij voor haar klaar, niets was hem te gek. Met Rishi in haar buurt, zo voelde zij dat, kon haar niks gebeuren. ,,Van een zoon als hij had ik er wel honderd willen hebben.’’

Zes weken geleden werd Rishi Rampadarath (37) doodgeschoten. In alle vroegte, vlak bij zijn ouderlijk huis aan het Stelhout in Houten. Op de parkeerplaats, waar zijn auto stond, werd hij naar alle waarschijnlijkheid door de dader opgewacht. Wie dat is en waarom Rishi dood moest, dat is vooralsnog een raadsel. ,,Een heel groot vraagteken’’, zegt zijn moeder Shama Saltani (66).

Soms geef ik een tik op zijn foto. Dan zeg ik: je bent gemeen dat je ons hebt achtergela­ten Shama Saltani

Een kleine, tengere vrouw. Afkomstig uit Suriname, waar haar familie nog steeds woont. Rishi werd er ook geboren. ,,Tot zijn zevende woonde hij in Suriname. Daar herinneren ze hem nog steeds als een stoute, ondeugende jongen. Nergens bang voor. Vol energie. Als ouder van een kind op die leeftijd, vond ik dat eigenlijk wel leuk. Maar op die jonge leeftijd was hij tegelijk heel zorgzaam en behulpzaam.’’

Tranen

Shama Saltani praat in een vloeiende stroom liefkozende woorden over haar vermoorde zoon. In tegenwoordige tijd, alsof hij elk moment de Houtense tussenwoning van de familie binnen kan lopen. Een moment stil valt ze alleen als de tranen zich niet meer laten wegslikken.

Volledig scherm Het herdenkingshoekje in Rishi's ouderlijk huis. © Angeliek de Jonge

Vanuit De Meern kwamen ze in 2001 in Houten-Zuid wonen, Rishi was toen 14 jaar oud. Sportieve jongen, gek op voetballen. ,,Vier jaar lang heb ik hem op de bromfiets gebracht en gehaald. Op zijn elfde kon hij stiekem al zelf rijden - zat ik achterop. Toen hij twaalf was, reed hij al stukjes in de auto. Zo was Rishi. Hij hield ook veel van feestjes en van uitgaan. Wat hij had, deelde hij met iedereen. Vonden wij iets te duur, dan regelde hij het.’’

Bidden

Shama Saltani onderbreekt zichzelf: ,,Ik praat maar en ik praat maar... Maar ondertussen gaan mijn gedachten steeds naar hem. Ik mis hem in alles. Het doet heel erg pijn dat hij er niet meer is. Praten doe ik ook met Rishi zelf. Elke avond als ik op de bank zit. Met zijn foto in mijn handen. Dan bid ik tot hem. Zeg ik: mogen we de kracht vinden jouw dader te vinden. Soms geef ik een tik op zijn foto. Dan zeg ik: je bent gemeen dat je ons hebt achtergelaten.’’

Volledig scherm Elke avond praat de Houtense tegen haar overleden zoon. © Angeliek de Jonge

Rishi Rampadarath laat twee kinderen na. Een jongen van acht en een meisje van vier. Ze hebben niet dezelfde moeder. Rishi had het laatste jaar ook een nieuwe vriendin. Zij woont in Rotterdam, maar ze was vaak bij hem in Houten. Daar stond Rishi ingeschreven op het adres van zijn ouders. ,,Hij stond altijd heel vroeg op om te gaan werken. Soms om vijf uur, soms om half vier, soms zelfs al om drie uur. Rishi had een eigen bedrijfje, hij bezorgde fruitpakketten bij mensen. Door het hele land. Zeven soorten fruit in een doos. Hij werkte zestig uur per week. Later is hij in dienst getreden bij Vers en Fijn op Lage Weide in Utrecht. Hij werkte altijd met veel plezier.’’

Laatste woorden

Op de ochtend van de 20ste april hoorde ze hem om half vijf opstaan, zijn tanden poetsen en zijn spullen pakken. Het was iets over vijven toen hij de trap afging, naar beneden. ,,Hij zou die dag trakteren op zijn werk. Iets lekkers om te eten voor 25 mensen, ik had het de dag ervoor alvast klaargemaakt. Ik riep hem nog na vanuit de slaapkamer, toen hij naar beneden ging. ‘Denk je eraan het straks te komen ophalen?’ En hij zei: ‘Ja mama, ik ben er om half één’. Dat is het laatste wat hij tegen me heeft gezegd.’’

Hij was de deur nauwelijks uit, toen buiten ‘tak, tak, tak’ was te horen. Zijn vader zei nog: ‘Welke gek steekt er nou op dit tijdstip vuurwerk af?’ Maar beneden hoorden ze gelijk ook Rishi’s vriendin. Ze klonk heel paniekerig, terwijl ze anders toch altijd zo rustig was. ,,Ik voelde dat het niet goed was. Ik ben de trap af gerend en kruiste haar beneden bij de deur. Zij is niet doorgelopen naar Rishi, ze was bang dat de schutter misschien nog in de buurt was. Ik ben bij Rishi gaan liggen. Heb zijn kin vastgepakt. Voelde aan zijn hoofd. Maar hij gaf geen teken. ‘Mijn kind’, heb ik geroepen, ‘wat hebben ze je aangedaan?’ Ik heb zijn hand gepakt, maar die viel zwaar uit mijn handen. Toen wist ik, het leven is uit hem.’’

Volledig scherm ‘k heb bijna 38 jaar lang van Rishi mogen genieten, maar nu hij er niet meer is kan alles me gestolen worden; zo voelt het bij mij van binnen.’ © Opsporing Verzocht

Hoofd leegmaken

Sinds een paar weken gaat ze joggen. Om heel even, misschien, haar hoofd leeg te kunnen maken. Maar ook dan raakt ze de gedachte aan dat ene moment niet kwijt. ,,Het kwelt me van binnen. Ik was al niet zwaar, maar ik weeg nu nog maar 51 kilo. Verdriet vreet aan je. Wie doet zoiets? Heeft zo iemand geen moeder? Geen vader? Geen broers of zussen? Besef je niet hoeveel leed je aanricht? ‘Lafaard!’ Dat had ik uit willen gillen, die ochtend. ‘Waarom heb je mijn zoon van me afgenomen?’’’

Ze heeft nooit iets aan Rishi gemerkt, zegt ze, niets dat zou kunnen duiden op problemen. Geen ruzie, geen conflict, hij was altijd opgeruimd. En toen was hij er ineens niet meer. Lag hij daar, opgebaard in korte mouwen. Je kon zijn tatoeages op zijn armen zien. Als hij uit de sportschool kwam, liet hij zijn moeder soms in zijn spierballen knijpen, daar was hij trots op.

,,Toen ik daar zo bij hem stond, aan het voeteneind van de kist, dacht ik: je ziet eruit alsof je je rust hebt gevonden. Je bent bevrijd van deze ellendige wereld. We zeggen dat we leven in een vrij land. Iedereen mag hier zeggen wat hij wil. Maar dat is niet zo, allang niet meer. De ellende wordt steeds groter, de lontjes worden bij iedereen steeds korter. Met Rishi bij me voelde ik mij een prinses. Zonder hem, ben ik in een hel beland. Ik heb bijna 38 jaar lang van hem mogen genieten, maar nu hij er niet meer is kan alles me gestolen worden; zo voelt het bij mij van binnen. Zo lang ik nog leef, zal ik om hem blijven huilen.’’

Volledig scherm Politieonderzoek na de moord op de 37-jarige Rishi Rampadarath in Houten-Zuid. © Michel van Bergen

Politie: geen signalement van de schutter De recherche heeft nog geen idee in welke hoek de fatale schietpartij van Rishi Rampadarath gezocht moet worden. ,,Er is ook nog geen signalement’’, zegt een woordvoerder. ,,Het slachtoffer had veel contacten, dus we zijn nu in kaart aan het brengen of we aanknopingspunten kunnen vinden om te achterhalen wie er heeft geschoten en waarom. Er doen diverse scenario’s de ronde, die lopen we allemaal na. We zijn nog niet zover dat we in een bepaalde richting denken.’’ De politie roept iedereen op informatie te delen. ,,We willen bijvoorbeeld weten wie er in de uren voor de schietpartij en kort erna in de wijk is geweest. Viel een rijdende auto op? Of een passant? We kijken nog camerabeelden na die mensen hebben gestuurd, dat is een tijdrovende klus, maar mochten er mensen zijn die nog beelden hebben, laat het ons weten. In de hoop dat de familie antwoorden krijgt op de vele vragen die ze hebben.’’

