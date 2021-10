Shell stelt doel: uitstoot bedrijf moet in 2030 met 50 procent zijn afgenomen

Daarmee voert Shell zijn inspanningen om de uitstoot tegen te gaan verder op. De rechtbank in Den Haag bepaalde eind mei dat het bedrijf verplicht is de CO2-uitstoot die het veroorzaakt drastisch te verminderen. In 2030 moet die uitstoot met 45 procent zijn afgenomen ten opzichte van 2019, aldus de rechters. Shell gaat in beroep tegen die uitspraak, maar moet tot de behandeling daarvan wel al actie ondernemen. Shell wil in 2050 klimaatneutraal zijn.