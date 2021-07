Shima vs Johnny, juridische strijd gaat beginnen: ‘Door elkaar schudden is nog niet in elkaar slaan’

Wat hebben Johnny de Mol en Shima Kaes met elkaar uit te vechten?

Veertien maanden lang hadden Johnny en Shima in 2014 en 2015 een relatie met elkaar, tot aan een verloving toe. In mei 2015 gingen ze uit elkaar. Johnny liet het in een vraaggesprek met Giel Beelen bij termen als ‘lang verhaal’ en ‘te pijnlijk om wat over te zeggen’. Daarna hoorden we nog veel van hem (inmiddels gelukkig getrouwd met Anouk van Schie en vader geworden), maar zelden wat van haar. Wel liet zij in maart 2016 in het tijdschrift Grazia optekenen dat het ‘niet sjiek was gegaan allemaal’, dat ze ‘met een aantal feiten werd geconfronteerd’ en dat ze niet meer ‘on speaking terms’ waren.