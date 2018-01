'Shirleys' plunderen bankrekeningen oudere mannen

De werkwijze van de bende was volgens de politie steeds ongeveer hetzelfde. Ze deden zich tegenover een man voor als 'Shirley', een zogenaamd 52-jarige vrouw. Ze spraken een date af, maar als het eenmaal zover was stonden er ineens twee of meer jonge vrouwen voor de deur. Het bezoek duurde niet lang , maar de vrouwen vroegen wel hulp van de mannen om het beltegoed van een van de dames op te waarderen via de bank. Ze beloofden het geld contant terug te betalen. Intussen roofden ze pinpassen en pincodes. De slachtoffers zijn mannen tussen de 65 en 75 jaar oud. Van een van hen werd 20.000 euro geroofd, zegt rechercheur Rob van de Wetering. Hij leidde bij de politie Oost-Nederland het onderzoek naar de bende.

In het hele land

De zaak kwam aan het rollen na de aangifte van de Huissenaar in december. Al snel bleek dat in het hele land, onder meer in Nijkerk en Helmond, mensen op dezelfde wijze werden opgelicht. De verdachten kwamen daarna vrij snel in beeld. Het gaat om twee vrouwen van 25 en 22 jaar uit Posterhold en Landgraaf en twee mannen van 21 en 22 uit Eindhoven.



Van de Wetering hoopt dat door de aandacht die deze zaak krijgt bezoekers van datingsites alerter zijn op oplichtingspraktijken. ,,Want de slachtoffers in deze zaken zijn op een lage manier van veel geld beroofd. Daar zat bijvoorbeeld spaargeld voor kleinkinderen bij.''