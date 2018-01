'Siberische kou' komt onze kant op

Vandaag en morgen is het nog prima te doen met 9 tot 12 graden in de middag. Aanstaande zondag slaat het weer om. Dan blijft het kwik bij 4 graden steken. ,,Dat komt doordat in het weekeinde een stevige noordoostenwind opsteekt. De wind maakt het voor het gevoel kouder”, verklaart Woei.



Weerplaza verwacht zondag op sommige plaatsen een gevoelstemperatuur van min acht graden. Ook maandag waait het soms behoorlijk. Woei: ,,In de nacht naar maandag gaat het licht vriezen. De plassen op de weilanden en bospaden zullen dan als eerste bevriezen. Ook autoruiten krabben behoort maandagochtend waarschijnlijk bij het ochtendritueel."



Zoals het er nu naar uitziet, houdt de ijzige kou slechts een paar dagen aan. ,,Maandag is de koudste dag van de tweede week van januari. Ook in de nacht van maandag op dinsdag kan het 's nachts gaan vriezen. Vanaf dinsdag draait de wind naar het zuiden tot zuidwesten en verdwijnt de kou. De temperatuur ligt vanaf woensdag rond de normale waarde voor de tijd van het jaar. Dat is overdag een graad of 5 en in de nacht en vroege ochtend rond of net iets boven nul.”