Sinaasappel-app AH verhult misstanden Braziliaanse plantage

Met de app wil Albert Heijn tegemoetkomen aan de toegenomen vraag van klanten naar transparantie over producten. Het dagblad probeerde de app uit en kwam terecht op een sinaasappelplantage in Brazilië waar arbeiders in een voormalig kippenhok moesten slapen.



De plantage is van multinational Louis Dreyfus Company, waar Albert Heijn de sinaasappelen bij inkoopt. Het bedrijf heeft vorige week een schadevergoeding opgelegd gekregen van 143.000 euro aan 34 voormalige werknemers van de plantage. De arbeiders verbleven in onveilige en onhygiënische bouwsels zonder bedden of water en kregen minder geld dan beloofd.



In de app zelf wordt over de slechte werkomstandigheden niets gemeld. Die toont alleen een foto van de boerderij.