Sinterklaas komt in het land, actie tegen Zwarte Piet in Westzaan en Alkmaar

Sinterklaas komt zaterdag weer in het land. De goedheiligman en zijn gevolg arriveren rond het middaguur in het Zuid-Hollandse Hellevoetsluis, waar burgemeester Milène Junius het gezelschap verwelkomt.

De landelijke aankomst in de vestingstad aan het Haringvliet is rechtstreeks te volgen in een extra lange uitzending van het Sinterklaasjournaal bij de NTR op NPO 3. Het is voor het eerst sinds de coronacrisis uitbrak dat er weer een landelijke intocht met publiek is.

De afgelopen twee jaar was er een alternatieve aankomst met een defilé bij het Grotepietenhuis in Paleis Soestdijk in Baarn. De gemeente Hellevoetsluis verwacht duizenden kinderen met hun ouders.

Protest tegen Zwarte Piet

Ook in veel andere plaatsen in het land komen de sint en zijn pieten dit weekend weer aan. Net als voorgaande jaren is er opnieuw protest tegen Zwarte Piet. Zo is er zaterdagmiddag in Westzaan (Noord-Holland) een demonstratie aangekondigd bij de intocht. De gemeente heeft twee plekken aangewezen waar de betogers van zich mogen laten horen.

Ook in Alkmaar is een actie tegen zwarte piet, georganiseerd door We Promise en Alkmaar Kan Het. Ook daar houdt het intochtcomité volgens beide organisaties vast aan ‘pieten die nog steeds schofferend en kwetsend zijn voor een heleboel mensen‘.

De actiegroepen verwerpen de opstelling van de organisatoren dat er meer tijd nodig is om afscheid te nemen van de traditionele pieten. ,,Wij hebben geen tijd en geduld voor racisme. Racisme bouw je niet af, dat schaf je af”, aldus beide organisaties op Facebook. Ook voor volgende week zaterdag staan protesten tegen Zwarte Piet gepland in Zaandam en Staphorst.

KOZP

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) kwam afgelopen week met een meldpunt waar mensen kunnen aangeven of er bij de sinterklaasintocht in hun gemeente nog zwarte pieten rondlopen. Met de resultaten wil KOZP volgend jaar kijken waar naar haar mening nog actie vereist is tegen Zwarte Piet. In veel plaatsen zijn inmiddels roetveegpieten geïntroduceerd.

KOZP zegt ‘na twaalf jaar protesteren’ een grote verschuiving in de samenleving te zien, maar er moet nog een schepje bovenop. ,,Er is veel bereikt en er is alle reden hoopvol te zijn, maar er zijn in Nederland nog steeds plekken waar racisme niet tot nauwelijks benoemd of bestreden wordt. In veel gemeenten, steden en dorpen lijkt de tijd stil te staan en wordt Zwarte Piet nog steeds getolereerd of zelfs gevierd.”