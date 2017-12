Sinterklaas waarschuwt voor 'dronken beunklaas' op Pakjesavond

Beunklazen, de beunhazen onder de Hulpsinten. Geurts, al 12 jaar actief als Sint bij Sinterklaas Verhuur Zwolle, kent de verhalen. ,,Die komen dan dronken op feestjes. Of maken foute grappen.” Ze hebben slechte pakken of baarden die afvallen. De Zwollenaar is er geen fan van. ,,Uiteraard heb je er ook goede tussen zitten, maar ik heb cursussen gevolgd. Ik heb een keurmerk en certificaat. Ik kan bewijzen, zonder arrogant te doen, dat ik een goede Hulpsint ben.”

Humor

Een Hulpsint zijn, dat is nog niet zo eenvoudig. ,,Je moet heel goed met mensen om kunnen gaan, vooral kinderen. Ook in mijn gewone leven werk ik veel met mensen. Daar leer je van. En je moet humor hebben, maar het mag niet over de grens gaan. En dat is in deze tijden, met de Zwarte Pieten-discussie, best lastig.”



Het lijkt overduidelijk, maar Geurts zorgt er ook altijd voor dat hij deze periode nuchter is. ,,Ik drink en rook niet. Er zijn beunklazen die dat wel doen. Dat kan niet.” En de Zwolse Goedheiligman heeft zijn pak en uitrusting op orde. ,,Die voldoet aan beste eisen. Ik ben ook vaak zeker een uur bezig om me aan te kleden.”