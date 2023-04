Situatie rond Kamasutrabeurs weer veilig: instabiele hijskraan wordt weggehaald, beurs kan weer open

Volgens de woordvoerder heeft de aannemer van de bouwkraan, Ballast Nedam, aangegeven dat de situatie veilig genoeg is om het evenement door te laten gaan. Ballast Nedam zelf meldt zaterdag dat de kraan wordt weggehaald. Hoe de situatie met de bouwkraan precies heeft kunnen ontstaan is nog niet helemaal duidelijk. Volgens een woordvoerder van de Kamasutrabeurs had de kraan tijdens de start van het evenement ‘mogelijk al weg moeten zijn’, maar hoe de situatie precies in elkaar steekt wordt nog onderzocht.

Het licht ging voor 22:00 uur 's avonds plots aan in de hal, en er werd omgeroepen dat de beurs werd ontruimd in verband met instortingsgevaar. Honderden bezoekers moesten de ruimte verlaten. ,,Het was een tijd onduidelijk wat er precies speelde. Uiteindelijk is de beurs ontruimd omdat er werd gevreesd dat de kraan zou omvallen. Heel vervelend allemaal, ook voor de bezoekers. Je kunt je voorstellen dat er op onze beurs ook mensen staan die licht gekleed zijn, en die moesten ook ineens naar buiten. Gelukkig heeft de Jaarbeurs uiteindelijk goed gehandeld en mensen opgevangen in andere zalen.’’