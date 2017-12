Skiër knalde tegen Mariska aan: 'Vreselijk, die roekeloosheid'

In eerste instantie is het echtpaar vooral bezig geweest met Mariska's herstel. ,,Maar toen begon het te irriteren dat wij er door zijn roekeloosheid zoveel ellende van hadden. Ik vond het niet eerlijk'', verklaart Jeffrey.



Het stel uit Hoofddorp, dat nu in Soest woont nam de in ski-ongevallen gespecialiseerde advocaat Stephan Wijnkamp in de arm. ,,Een Nederlander beschouwt zichzelf al gauw als ervaren skiër, maar in werkelijkheid skiën ze maar één weekje per jaar'', aldus Wijnkamp.



Toch vindt de tegenpartij zichzelf allesbehalve roekeloos. ,,Ik denk dat ik wel redelijk voorzichtig ben en de situatie goed kan inschatten. We skiën nu 25 jaar, een week per jaar.'' Hij legt de schuld bij Mariska. ,,Zij skiet met haar hoofd achterstevoren een paadje op. Dat vind ik roekeloos. Toen ik haar aan zag komen, probeerde ik uit te wijken naar boven. Maar dat was te laat.''



De ondernemer kon zijn werk na de botsing ook niet meer uitvoeren. ,,Ik had een gebroken schouder en er was een pees afgescheurd. Daar heb ik nog last van. Een ongeluk gebeurt. Wij zijn altijd zo van leven en laten leven. Zij zijn bezig om zoveel mogelijk schadevergoeding eruit te slepen. Het is voor ons één brok ellende.''



Juist ervaren skiërs lopen ernstig letsel op. Tegen de verwachting in zijn beginnelingen juist niet de brekebenen. Wie meer dan tien weken ervaring heeft als skiër of snowboarder, overschat zichzelf nogal eens. Lees hier meer.