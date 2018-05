Slaag jij voor onze eindexamenquiz?

Update Politie zoekt moeder en auto waarin Deimante (5) werd meegenomen

7:04 De politie Limburg is dringend op zoek naar de inzittenden van een zilverkleurige auto. Het gaat om een man en een Litouwse vrouw die in Maastricht het vijfjarige meisje Deimante hebben weggehaald bij haar pleegmoeder en meegenomen in de auto.