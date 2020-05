Slachterij Helmond dicht: 1 op de 6 geteste werknemers besmet

De positief geteste medewerkers worden vandaag geïnformeerd. Voor deze medewerkers en hun huisgenoten geldt dat zij twee weken in quarantaine moeten. Hiervoor is een hotellocatie in de regio beschikbaar gesteld.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) hebben aangegeven hun medewerkers (toezichthoudende dierenartsen en officiële assistenten) de komende dagen uit voorzorg niet te laten werken bij Van Rooi Meat. De activiteiten op het bedrijf kunnen pas weer worden hervat als dat voor hen en voor alle andere medewerkers veilig is.



In slachthuizen, waar veel arbeidsmigranten werken, is het risico op besmetting groot. De overheid greep al twee keer in. Zo werd het slachthuis van vleesbedrijf Vion in Groenlo gesloten toen bleek dat bijna een kwart van de medewerkers besmet was met Covid-19. Vaak is het bij slachterijen onmogelijk om er continu afstand te houden. Ook de ventilatie en erbarmelijke huisvesting van de veelal Roemeense arbeidsmigranten dragen bij aan het gevaar van verspreiding en besmetting. Volgens vakbond FNV doet de vleessector te weinig om besmettingen te voorkomen.