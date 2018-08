Slachtoffer boos na aanval hoornaars: 'Desnoods stook ik het nest af'

Toon van der Lee (77) werd maandag in het buitengebied van Kaatsheuvel door een zwerm hoornaars belaagd. Hij moest naar het ziekenhuis met twee, drie steken in zijn hoofd. Hij snapt niet dat Natuurmonumenten volstaat met waarschuwingsposters aan de bomen. ,,Anders ga ik het zelf wel afstoken.'' Maar ook Natuur-monumenten vindt het nu genoeg en gaat het nest opruimen.

Tok, Tok. Met enige regelmaat vliegt een superwesp tegen de voorruit in een poging de indringer aan te vallen. Van een giant Suzuki zijn de hoornaars in het nest langs de Plantloonseweg bij Kaatsheuvel totaal niet onder de indruk.

Maandagmorgen werden Toon, zijn vrouw, en een voorbijganger met drie hondjes door een zwerm hoornaars belaagd. ,,Ik had twee of drie steken in mijn hoofd", zegt Toon. Hij is heel erg boos. Op Natuurmonumenten. ,,Ik zeg je, als ze dat nest niet opruimen dan ga ik het zelf afstoken."

Volgens de Waalwijker, vaste campinggast bij De Roestelberg, wist hij precies waar het nest zat, hij was er vaak genoeg geweest. ,,Ook nu liepen we er met een grote boog omheen. Worden we ineens aangevallen door een hele zwerm. Die man met die hondjes was ook gestoken."

Onwel

Uiteraard maakte iedereen dat hij of zij wegkwam, maar enkele tientallen meters verderop ging het mis met Toon. ,,Ik werd hartstikke onwel." Hij kreeg het zwaar benauwd. ,,Ik zou gestikt zijn." Zijn vrouw belde 112, waarna het voor de hulpdiensten nog een heel karwei was om de onfortuinlijke wandelaar te vinden; het verlengde van de Plantloonseweg ligt echt in the middle of nowhere.

,,In de ambulance hebben ze me goed opgevangen. Dat was echt top." Hij heeft verder geen middelen toegediend gekregen. Later maandagmiddag begon hij zich weer enigszins senang te voelen. ,,Ik heb ook nog urenlang enorme pijn in m'n rug gehad, maar die is nu weggetrokken."

Natuurmonumenten heeft op bomen langs alle vier de paden grote posters opgehangen om voorbijgangers te waarschuwen voor de hoornaars. Als je niet weet in welke boom het nest zit, zou je zomaar toch een armada van territoriale superwespen in de armen kunnen lopen. Maar zelfs als je - zoals Toon van der Lee - wél weet waar het nest zit, word je nog aangevallen.

Waarschuwingsborden

Natuurmonumenten zit ermee in de maag. Aan de ene kant heb je te maken met puur natuur, aan de andere kant moeten mensen toch veilig de padenkruising kunnen nemen. ,,Normaal zetten we een afzetting om zo'n nest. Dat kan hier niet, omdat er verkeer langs moet", reageert boswachter Jan Brabers. ,,Wij hadden wel waarschuwingsborden geplaatst, maar dat volstaat dus niet. Wij betreuren wat er gebeurd is en nu hebben we besloten dat dit nest opgeruimd gaat worden." Het nest zal in de loop van dinsdag verwijderd worden.