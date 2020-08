Slachtoffer dodelijk ongeluk Finsterwolde had net een baby: ‘Ik kan hier niet bij’

Uildriks uit Finsterwolde vierde gisteravond zijn 63ste verjaardag. Natuurlijk was zijn neef Sebastiaan daarbij. ,,Sebastiaan deed altijd alles voor mij. Zo ineens is het gedaan’’, zegt ze man. Het was een gezellige avond, een bescheiden verjaardagsfeestje met zo’n tien mensen. ,,Ik heb nog achter het drumstel gezeten, ik speelde speciaal voor Sebastiaan ook Nederlandstalige nummers. Hij en een paar anderen dansten daar nog op.’’



Kort na 01.00 uur liep het feestje op z’n eind. Sebastiaan en zijn vriend Boye, allebei woonachtig in Nieuweschans, gingen naar huis. Ze hadden Boye’s vriendin gebeld of die hen wilde ophalen. Zij reed voor, een buurman van haar zat bij haar in de auto. Sebastiaan (33) omhelsde zijn oom ten afscheid en beloofde hem de volgende dag te bellen. ,,Ze toeterden nog en daar gingen ze’’, zegt Uildriks.

‘Ik herkende de auto’

Niet veel later kreeg Uildriks zoon een berichtje dat er een ongeluk was gebeurd, op drie minuten van hun huis. Als het Sebastiaan maar niet is, zeiden ze tegen elkaar. Ze sprongen samen in de auto en zagen een vuurzee. ,,Ik ben er in draf heen gerend, ik kon nog redelijk dichtbij komen. Ik herkende de auto.’’

Het was volgens Uildriks een kleine auto, een tweedeurs. De bestuurster moet volgens hem uit de auto geslingerd zijn, de drie mannen zaten er nog in en maakten geen schijn van kans. De vrouw ligt zwaargewond in het ziekenhuis.

Uildriks is tot een uur of vier, half vijf op de plek van het ongeluk gebleven. Daar wist hij zich al geen raad, een dag later thuis evenmin. ,,Ik kan hier niet bij. Moet je je voorstellen: Boye en zijn vriendin hadden net een baby’tje van een paar weken oud. Ik weet niet wat ik hiermee aan moet. Ik loop vaak even naar buiten.’’

Sebastiaan groeide op in Finsterwolde. Hij heeft een tweelingbroer en een oudere broer. Hij woonde al jaren in Nieuweschans.

De auto raakte in een flauwe bocht door nog onbekende oorzaak van de weg en vloog daarna in brand. Het eenzijdige ongeval vond kort na 01.30 uur plaats aan het Modderland, even buiten het dorp. De hulpdiensten rukten massaal uit, met meerdere brandweerauto’s, ambulances en een traumahelikopter. Zij troffen ter plaatse een brandend voertuig aan. De brandweer wist de brand te blussen, maar de auto brandde volledig uit.

