Slachtoffer dodelijke schietpartij is Utrechtse vader Paul (37), politie is op zoek naar ‘de Vleermuis’

UPDATE Vliegver­keer Eindhoven, Rotterdam en Schiphol gehinderd door mist

8 oktober Het vliegverkeer van en naar Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport had vanochtend last van de mist. Meerdere binnenkomende vluchten zijn omgeleid of vertraagd en ook meerdere vertrekkende toestellen kunnen nog niet opstijgen. Op de weg viel het wel mee met de problemen.