Slachtoffer geweld motorclub No Surrender meldt zich

Opsporing Verzocht besteedde dinsdag aandacht aan een onderzoek naar Henk Kuipers, de voorman van No Surrender. Kuipers (53) wordt verdacht van mishandeling en afpersing en werd dinsdag gearresteerd . De politie had het vermoeden dat de slachtoffers van Kuipers geen aangifte durfden te doen. Door het onderzoek te belichten hoopte de politie aangiften te krijgen. Kuipers wordt ervan verdacht ten minste acht leden van de motorclub te hebben mishandeld, bestolen en afgeperst, nadat ze zich in zijn ogen niet hadden gehouden aan de clubregels. Vervolgens moesten de ex-leden boetes betalen van een paar duizend euro of waardevolle goederen inleveren.

De No Surrender-voorman wist al langer dat justitie en politie hem ‘vóór Kerstmis wilden oppakken’, zo liet zijn advocaat Roy van der Wal weten. ,,Henk Kuipers had een aantal maanden geleden via bronnen bij de politie gehoord dat hij per se voor de Kerst achter tralies gezet moest worden. Dat is niet onwaar gebleken", aldus Van der Wal. ,,Mijn cliënt zit in beperkingen. Daarom kan ik inhoudelijk niets over de zaak melden. Ik heb hem inmiddels gesproken.”