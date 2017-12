'Slachtoffer grindongeval in Dinxperlo werd tunnel ingezogen'

De in Isselburg wonende Nederlander was met drie collega's aan het werk bij de grindbult op het terrein van de zand- en grindafgraving, op amper 500 meter van de Nederlandse grens bij Dinxperlo. Ook zijn collega, een 42-jarige man uit Azewijn, werd bedolven onder het grind en kwam om. Twee anderen raakten lichtgewond: een 55-jarige man uit Etten en een man van 30 uit Bocholt. ,,Alleen hun hoofd was nog vrij. Dat is hun redding geweest, want zij konden nog ademen. Ja, zij hebben echt ontzettend veel geluk gehad’’, zegt Schaffeld.

Transportband

De vier waren aan het werk aan de voet van een vijftien meter hoge grindbult, waar het grind langzaam een tunnel in gaat. Op een transportband wordt het materiaal vervolgens verder vervoerd. Vermoedelijk waren de vier bij de transportband aan het werk, wat ze daar precies deden is niet duidelijk.

Of daarbij regels of voorschriften zijn overtreden, wordt nog onderzocht. Dat onderzoek staat onder leiding van het Staatsanwaltschaft Münster, de Duitse openbaar aanklager. ,,Dit is een zeer ongebruikelijk ongeval. Het gaat nog weken duren voor we een compleet beeld hebben van wat er precies is gebeurd’’, zegt politiewoordvoerder Frank Rentmeister. Rechercheurs doen op de plek van het ongeval nog altijd technisch onderzoek. Zolang dat nog niet is afgerond, ligt het werk op het Kieswerk Breels stil.