Slachtoffer 'jeukrups' stelt park aansprakelijk na verpeste vakantie

Touwslager had vanaf een bankje in ‘t Hooge Holt in Gramsbergen (Overijssel) naar dartelende geitjes zitten kijken zonder te weten dat zich boven hem een nest bevond van de beruchte rups. ,,Enkele dagen later werd ik ’s nachts wakker: ik zat helemaal onder de uitslag en kon niet meer slapen van de jeuk.’’



Volgens een huisarts was hij het slachtoffer geworden van de eikenprocessierups. De brandhaartjes die deze rups achterlaat, kunnen jeukende bulten veroorzaken. Touwslager voelde zich de hele vakantie ellendig. ,,Het was net alsof ik griep had.’’



Hij ging verhaal halen bij het park. ,,Ik wilde excuses en een tegemoetkoming in de kosten. In plaats daarvan kreeg ik een reactie die erop neerkwam dat het mijn eigen schuld was. Voordat ik ging zitten, had ik naar boven moeten kijken of er een nest zat. Ronduit onbeschoft.’’