Slachtoffer schietpartij Amsterdam komt uit bekende onderwereldfamilie

De 29-jarige man die in de nacht van zaterdag op zondag is doodgeschoten in de Jacob Krausstraat in Amsterdam-Slotervaart is Brennan Dalfour. Hij is de broer van Marlon Dalfour, die in augustus 2009 in Amsterdam invalide raakte door een liquidatiepoging.

De familie Dalfour heeft een geduchte reputatie binnen de Amsterdamse onderwereld. Brian ‘Dalla’ Dalfour, toen president van de Amsterdamse afdeling van motorbende No Surrender, werd in oktober 2015 samen met Macedoniër Muljaim Nadzak doodgeschoten in een vakantiehuisje in Hooge Zwaluwe. Marlon en Brennan Dalfour waren neven van hem.

Brian Dalfour en Nadzak hadden in de bungalow vier Belgische criminelen willen beroven van het geld waarmee die cocaïne dachten te kopen. Dalfour en Nadzak waren van plan ze nepdrugs aan te bieden. Justitie eiste eerder deze maand ontslag van rechtsvervolging voor de Belgen omdat ze uit noodweer handelden.

Gwenette Martha

Welk conflict Brennan Dalfour nu fataal is geworden, is nog onduidelijk. Hij was net zoals zijn familieleden ‘een bekende van de politie’, om meerdere misdrijven. De familie Dalfour had bijvoorbeeld banden met het in mei 2014 in Amstelveen geliquideerde onderwereldkopstuk Gwenette Martha en diens entourage.

Een man in een donkere jas, waarschijnlijk van het merk North Face, schoot zaterdagnacht rond half twee meerdere kogels op Brennan Dalfour af op straat. Hij werd nog wel naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar al snel. De schutter is te voet gevlucht richting de Cornelis Lelylaan en de Sloterplas.

Het mag een wonder heten dat Brennans broer Marlon in 2009 een liquidatiepoging overleefde, op maar enkele honderden meters van de schietpartij van zaterdagnacht. Toen hij tegen het eind van de avond van 10 augustus in zijn auto arriveerde voor zijn woning in de Andries Vierlinghstraat, werd hij van dichtbij onder vuur genomen met een machinepistool, een ‘baby-uzi’, met zeker 34 kogels.

Tien keer geraakt

Hij werd tien keer geraakt, waarvan twee keer in zijn hoofd, maar kon zelf een vuurwapen trekken en zijn belagers verjagen. Meerdere spoedoperaties redden zijn leven. Wel is hij sindsdien invalide en bleek één kogel niet uit zijn hoofd te verwijderen omdat het risico daarvan te groot was.

Vier leden van de zogeheten ‘tattookillers’ kregen langdurige celstraffen voor de mislukte liquidatie. Zij waren al, letterlijk, in beeld in het onderzoek naar de dubbele liquidatie in 2009 van de Amsterdamse crimineel Boneka Belserang en vriend Yassin Chakor.

Observatiecamera

Zo was een observatiecamera gericht op de voordeur van hun onderduikadres aan de Tempelhof in Amstelveen van waaruit ze voor de liquidatiepoging waren vertrokken en waarnaar ze na het schieten terugkeerden. De vier bleken de gangen van Marlon Dalfour al een tijd intensief in kaart te hebben gebracht. Zo hadden ze observatiefoto’s van hem gemaakt en hem met een peilbaken onder zijn auto gevolgd.

De ‘tattookillers’ danken hun bijnaam aan de tatoeages van Chinese tekens die ze over hun hele rug hebben, een spreuk die zoiets als ‘wees daadkrachtig’ betekent.

Een andere broer van Marlon en Brennan, Michael, had eerder in 2009 een dwarslaesie opgelopen door een schietpartij voor Club Zebra Lounge in de Leidsebuurt.