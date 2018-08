Slachtoffer steekpartij Amsterdam leverde afluisterapparatuur aan Astrid Holleeder

Het slachtoffer is volgens de krant een medewerker van de winkel, die rechtstreeks afluister- en beveiligingsapparatuur leverde aan Astrid Holleeder. Ze nam met de apparatuur gesprekken met haar broer Willem Holleeder op. De man die van achteren in het hoofd is gestoken is een 31-jarige man uit Alkmaar. Hij is zeer ernstig gewond geraakt.



De recherche is nog op zoek naar een gestolen grijze Audi Q5 met kenteken 12-RPJ-5 die vermoedelijk is gebruikt als vluchtauto. De eigenaren van de spyshop zijn leeftijdgenoten van het slachtoffer, 33 en 31 jaar, en komen ook uit Alkmaar. In verband met het onderzoek doet de politie geen mededelingen over de zaak.