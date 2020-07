Slachtoffer van bloedprikbende was zó angstig, dat hij niet meer in zijn eigen slaapkamer durfde te slapen

VIDEODragane N. (23) uit De Meern en Laura D. (21) uit Ede ontkennen stellig iedere betrokkenheid bij de bloedprikbende, die eind vorig jaar bejaarden beroofde van duizenden euro’s. Maar het Openbaar Ministerie is overtuigd van hun schuld. ,,Een nieuwe ondergrens is bereikt.”

De impact die de bloedprikbende heeft gehad op het leven van hun bejaarde slachtoffers is enorm. Een van de mannelijke slachtoffers was rond de 90 en zelfs zo onder de indruk van het bloedprikken en vervolgens het leegroven van zijn rekening, dat hij in angst doorleefde. Hij durfde niet meer in zijn eigen slaapkamer naar bed te gaan en sliep in de woonkamer. De man ging hard achteruit sinds de gebeurtenissen najaar vorig jaar en is inmiddels overleden.

Duizenden euro’s

Flink op leeftijd waren ook alle andere slachtoffers, bijna allemaal ouder dan 80 jaar. Bewust koos de bende kwetsbare ouderen uit om toe te slaan. En wat ze voor ogen hadden lukte bijna iedere keer: door zich voor te doen als doktoren, afgevaardigde van de Utrechtse Taxi Centrale of iemand van de bakker, kwamen ze binnen in woningen. Als doktoren prikten zij echt bloed bij de senioren, vaak onder het mom van controleren van de bloedsuikerspiegel of als griepprik.

Ondertussen scanden ze de woningen van hun zorgvuldig geselecteerde slachtoffers, op zoek naar pinpassen en waardevolle spullen. Uiteindelijk verlieten ze de woning met een pinpas en na het ontfutselen of skimmen van de pincode. Om vervolgens zo snel mogelijk na het bezoek in de buurt of elders in het land geld op te nemen, meestal tussen de 1000 en 1500 euro. In totaal maakte de bloedprikbende zo duizenden euro’s buit.

‘Een grote fout’

Laura D. zou zo betrokken zijn bij het roven van een slordige 12.000 euro bij een hele serie babbeltrucs en berovingen. Dragane N. zou op zijn beurt zeker twee keer aanwezig zijn geweest. Het duo ontkende vandaag iedere betrokkenheid bij de geruchtmakende zaak, terwijl ze door verschillende getuigen werden herkend op foto’s van camerabeelden, gemaakt rond de pinautomaten waar bendeleden geld opnamen met geroofde passen.

Al snel werden beelden verspreid van de verdachten, in de zoektocht naar bendeleden. De politie zette groot in op de opsporing: ,,omdat met deze vorm van babbeltrucs weer een grens werd overschreden”, herhaalde projectleider Sybren van der Velden, die vandaag aanwezig was bij de rechtszaak tegen het aangehouden duo.

Zeker drie keer in Utrecht, maar ook in Ouderkerk a/d Amstel en Eindhoven sloegen bendeleden najaar vorig jaar toe. ,,Het is een grote fout, ik ben het absoluut niet”, zei Dragane N. vandaag gestoken in trui en spijkerbroek. ,,In de Romacultuur lijken we heel erg op elkaar. Ik word veel vaker begroet, omdat mensen denken dat ik iemand anders ben.”

Fors strafblad

,,Ieder meisje dat donker haar heeft en getint is, moet ik dat zijn? Nee, ik ben dat niet”, zei Laura stellig, gekleed in strakke zwarte legging met witte gympen en een grijs sportshirt. Ze ontkende vandaag herhaaldelijk ook maar iets te weten van de zaak.

De vrouw zit in voorarrest sinds een incident afgelopen maart bij de Albert Heijn in De Meern. Daar werd een oudere dame beroofd van haar net gepinde geld. Laura werd gezien bij haar tas in de winkel maar ontkende ook hier iets mee te maken te hebben. Dragane zit vast sinds hij eind maart werd vrijgelaten na een ander strafbaar feit. Beiden hebben een fors strafblad, met daarop onder meer diefstallen (Laura) en een eerdere babbeltruc bij een senior (Dragane).

Hondsbrutaal

Officier van justitie Esbir Wildeman is overtuigd van betrokkenheid van het duo bij de brutale babbeltrucs. Vooral het aanstralen van haar telefoon naar masten in de buurt van de babbeltrucs nekt Laura volgens de officier. Net als beelden van pinautomaten. ,,Geen enkele twijfel dat zij het is.” De officier noemt ook de beelden die bestaan van Dragane duidelijk: ,,Vrij heldere beelden, dat is weleens anders bij strafzaken.” Ook de kleding die Laura droeg ziet hij alsbewijs. ,,Typische roze schoenen, bruine tas, blauwe sjaal, opvallende zonnebril.”

,,Het is te bizar voor woorden en hondsbrutaal wat hier gebeurd is. En ik heb niet het idee dat het de verdachten boeit. Mevrouw is hier vandaag misplaatst verontwaardigd en gewetenloos.” Hij noemt expliciet de boks die Laura gemaakt zou hebben met de nog voortvluchtige medeverdachte, na weer een geslaagde pintransactie waarbij duizenden euro’s werd buitgemaakt.

Emotiekaart

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt blijft de uiteindelijk haar tranen wegvegende Laura D. (21) vijf jaar in de cel en Dragane N. (23) 15 maanden. ,,De maatschappelijke verontwaardiging is groot, een nieuwe ondergrens is bereikt. De lichamelijke integriteit van slachtoffers is geschonden.”

Advocaat Van Riel plaatste grote vraagtekens bij de herkenning van zijn cliënt Laura D. op de camerabeelden. Ook wijst hij op het gebrek aan getuigen. ,,Zij wordt hier op aangekeken, terwijl ze hier niets mee te maken heeft. De politie speelt de emotiekaart.” Hij pleitte voor vrijspraak.

Dat deed ook zijn collega Anis Boumanjal voor Dragane N. Ook hij plaatste grote vraagtekens bij het aanwezige bewijs. ,,Dit is los zand. De herkenning is het enige bewijs tegen mijn cliënt. En de stills van camerabeelden vind ik niet van dusdanige kwaliteit dat je zonder meer tot een herkenning kunt komen. Dat hij in het profiel past dat wil ik aannemen. Maar dat zijn geen onderscheidende kenmerken. Dit is niet voldoende voor een veroordeling. Je kunt niet zeggen: dat is ‘m. Alleen een gezet postuur, daar kom je echt niet ver mee.”

Volledig scherm De politie toonde in oktober vorig jaar deze foto van twee leden van de bloedprikbende. © Politie