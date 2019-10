Slachtoffers bioscoopmoorden zijn echtpaar Gina en Marinus, laten twee kinderen na

UPDATEDe twee doden die zaterdagmorgen werden gevonden in een bioscoop in het centrum van Groningen waren schoonmakers. Het echtpaar van in de vijftig werkte altijd samen in het Pathé-filiaal, zegt een familielid tegen deze site. De politie denkt volgens hem aan een uit de hand gelopen overval waarbij Gina en Marinus hun moordenaar - de voortvluchtige Rotterdammer Ergün Senarabaci - tegen het lijf liepen.

De twee maakten de Pathé-bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep al jaren schoon, zegt een halfbroer van Gina. ,,Ze werkten altijd 's ochtends en begonnen dan omstreeks half acht.’’ Het is nog onduidelijk wat er vanochtend precies is gebeurd maar de politie heeft volgens hem wel een vermoeden. ,,Ze denkt aan een overval waarbij de overvaller Gina en Marinus toevallig tegen het lijf is gelopen. Hij glipte de bioscoop mogelijk binnen via een nooduitgang terwijl zij het vuilnis buiten zetten.’’ Voor zover bekend zijn de lichamen in het trappenhuis gevonden. Gina op de tweede verdieping en Marinus een verdieping lager bij de roltrap.

Het echtpaar, dat in Slochteren woonde, laat twee kinderen na. Het gaat om een zoon en dochter van in de twintig, zegt de halfbroer van Gina. ,,De zoon loopt op dit moment stage in Korea. Hij probeert nu op alle mogelijke manieren zo snel mogelijk naar Nederland te komen.’’

Gina en Marinus werkten voor schoonmaakbedrijf Gom. Dat houdt alle Pathé-vestigingen in Nederland schoon. Het bedrijf riep Marinus vijf jaar geleden uit tot districtswinnaar ‘Beste schoonmaakmedewerker 2014'. Behalve de Pathé-bioscoop hield hij ook De Bijenkorf in Groningen schoon.

Verdachte

De vermeende moordenaar is de 33-jarige Ergün Senarabaci. De verdachte kwam volgens de politie in beeld tijdens het onderzoek naar de gewelddadige dood van de twee slachtoffers. Agenten vonden hun levenloze lichamen omstreeks 09.20 uur in de bioscoop.

Senarabaci heeft een woning in Rotterdam en zou al jaren problemen hebben. De politie is vanavond bij zijn huis geweest en heeft de deur geforceerd. Het is volstrekt onbekend wat de verdachte in Groningen te zoeken had, zeggen buurtbewoners van Senarabaci.

Omdat niet bekend is waar Ergün Senarabaci momenteel verblijft, heeft de politie een recente politiefoto van hem en zijn identiteit vrijgegeven. Ook zijn twee stills vrijgegeven van bewakingsbeelden waarop te zien is dat Senarabaci de bioscoop verlaat.

Ergün Senarabaci is 1.72 meter lang, heeft donker haar dat aan de zijkanten opgeschoren is en een baard. Hij droeg op het moment van het verlaten van de bioscoop laarzen, een grijze rugtas en donkere kleding met een opvallend patroon op zijn trui en broek.

De politie adviseert mensen die de verdachte zien of weten waar hij verblijft om hem niet zelf te benaderen maar de gratis Opsporingstiplijn te bellen (0800-6070 ) of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

Politierechter

De verdachte stond vorige week donderdag zo goed als zeker nog terecht voor de politierechter in Groningen, meldt Dagblad van het Noorden. Hij zou op 11 april vorig jaar als bestuurder van een auto zijn aangehouden voor rijden onder invloed van cannabis. Dat zou zijn gebeurd in Sappemeer, zo'n 15 kilometer ten oosten van de stad Groningen. Als woonplaats van de man stond Rotterdam vermeld. Of de man is verschenen in de rechtbank van Groningen is vooralsnog niet bekend.

In 2018 stond hij ook in Dordrecht voor de rechter omdat hij diverse agenten had geslagen en geschopt toen hem werd gezegd dat hij een woning moest verlaten. Hij weigerde dat en sloeg om zich heen.

De lichamen van de twee slachtoffers zijn omstreeks 19.30 uur overgebracht naar een mortuarium. Een Team Grootschalige Opsporingen met politiemensen uit verschillende diensten onderzoekt de zaak.

Volledig scherm Een van de stills van de bewakingsbeelden. © Videostill

Ooggetuigen

Omwonenden die getuige waren van de komst van de politie, reageren verbaasd. ,,Ik zag om 09.00 uur al agenten met getrokken wapens via het dak van het naastgelegen pand de bioscoop ingaan’’, verklaarde Ibo van kapsalon Kapsooones tegenover Dagblad van het Noorden (DvhN). De kapper dacht in eerste instantie dat het om een oefening ging, maar had al snel door dat het serieus was. ,,Je zag dat ze ergens naar op zoek waren.’’

Robert Mulder van tapijtzaak Hamming van Seventer pal tegenover Pathé zag tegen 09.30 uur agenten in kogelwerende vesten de bioscoop binnengaan ,,Ik dacht direct: daar is iets mis’’, zei hij tegen de krant. Mulder had vanmorgen contact met agenten op het Zuiderdiep. ,,Er was even een gerucht dat twee mensen zelfmoord hadden gepleegd. Maar toen ik zag hoeveel agenten naar binnen gingen, dacht ik meteen dat het wel om een misdrijf moest gaan.’’

Pathé meldt dat de bewuste bioscoop dit weekend dicht blijft. ,,Iedereen die een ticket heeft gekocht, krijgt natuurlijk het geld terug’’, laat de bioscoopketen op Twitter weten.

Het Gedempte Zuiderdiep was een groot deel van de dag afgesloten. De parkeergarage onder het Pathé-complex was tot het begin van de middag dicht in verband met het onderzoek. De directe omgeving rond het pand is afgezet en aan het zicht onttrokken met hekken, voorzien van zwart plastic.

Volledig scherm Hulpdiensten bij de Pathé in Groningen. © Raymon Roersma / ProNews