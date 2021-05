Slachtoffers dodelijk ongeluk Drentse Borger waren 24, 48, 69 en 72 jaar oud

Zes auto's botsten zondagavond iets voor negenen op elkaar op de N34. In totaal waren er negen personen bij het incident betrokken. De weg was gisterenavond lang afgesloten voor onderzoek, maar is weer vrij.



Hulpdiensten waren massaal aanwezig op de plek van het ongeval. Meerdere ambulances, politiewagens en de brandweer, rukten uit om hulp te verlenen. Ook een traumahelikopter was aanwezig. Slachtoffers werden geborgen of naar ziekenhuizen gebracht.

‘Het was een ravage’

Burgemeester Jan Seton van Borger-Odoorn kwam persoonlijk naar de plaats des onheils om zich op de hoogte te stellen van de situatie, meldt Dagblad van het Noorden. Hij bedankte betrokken hulpverleners naar verluidt voor hun inzet.

,,Het was een ravage. Er waren overal brokstukken en auto’s lagen op hun kant. Een zeer heftig ongeluk, ook voor de hulpverleners zelf. Iedereen is benieuwd hoe dit kon gebeuren", zei de burgemeester tegen RTV Drenthe. ,,Dit heeft impact. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden en de zorgen gaan uit naar de mensen die in het ziekenhuis liggen.”

De 48-jarige Gerko Pijlstra uit Gramsbergen is een van de vier slachtoffers die omkwamen tijdens het ongeval. Voetbalvereniging SV Gramsbergen heeft op haar website een in memoriam geplaatst voor Pijlstra. ,,Vol ongeloof en verdriet ontvingen we het verschrikkelijke nieuws dat door een noodlottig ongeval Gerko Pijlstra is overleden", schrijft de club. ,,We zijn verslagen en aangedaan door dit grote verlies.”

Talud

Hoe het ongeluk is gebeurd, is nog niet duidelijk. Volgens lokale media is een auto van het talud gereden, maar dat kon de politie nog niet bevestigen. Op foto’s is te zien dat zeker twee voertuigen op hun kant belandden en dat de omgeving bezaaid is met brokstukken. Bovenop het talud werd een autodeur teruggevonden.



,,De precieze oorzaak van de aanrijding moeten we nog nader uitzoeken”,, laat een politiewoordvoerster ter plaatse weten. ,,De Verkeersongevallen Analysedienst is ter plaatse en doet onderzoek.” Volgens de politie waren er veel mensen ter plaatse bij de N34. Er werd gevraagd om hulpdiensten ruimte te geven om hun werk te kunnen doen.

Dodenweg

De N34 wordt ook wel dodenweg genoemd vanwege het grote aantal dodelijke ongevallen: het meeste van alle N-wegen in Nederland. Door de jaren heen zijn mede hierdoor verschillende aanpassingen verricht die sinds eind jaren 90 de veiligheid en doorstroming moesten vergroten.

Zo is eind vorig jaar het deel tussen Coevorden-Noord en knooppunt Holsloot verbreed; ook het deel vanaf Holsloot tot aan de N381 wordt verdubbeld. Daarbij wordt ook het knooppunt Emmen-West aangepakt, en omgebouwd tot een knooppunt met ongelijkvloerse kruisingen.

Uit een enquête van de provincie Drenthe bleek eerder dit jaar dat bijna een derde van de weggebruikers zich vaak onveilig voelt op de N34. De provincie heeft de weg in juli 2018 omgedoopt tot de Hunebed Highway. Dit moet meer toeristen naar Drenthe lokken; de meeste van de Nederlandse hunebedden liggen langs deze weg.